Etter gårsdagens markante oppgang på 1,2 prosent, fortsatte Oslo Børs i samme spor onsdag. Hovedindeksen endte med en oppgang på 0,48 prosent.

Oljeprisen (brent spot) ligger i skrivende stund på rundt 86,7 dollar fatet, opp nærmere syv prosent så langt i april. Både oljeprisen og Oslo Børs fikk seg et løft etter at den amerikanske prisveksten kom inn lavere enn ventet onsdag.

Investorene sender flyselskapet SAS kraftig ned fra start. Aksjen endte ned nær 30 prosent.

Tirsdag skrev DN at en analysesjef i danske Sydbank tror et eller flere risikofond vil ta over selskapet i tre–fem år, før en varig eier er på plass. Han gjentar at eksisterende aksjonærer trolig vil få verdiene visket ut. Danske Berlingske skrev tirsdag at det nå forberedes å ta selskapet av børs.

Den siste uken har aksjen falt over 36 prosent på hovedindeksen.

SAS er ikke det eneste flyselskapet som sliter på Børsen i dag. Norse Atlantic falt nær 15 prosent etter en kalkulatorfeil. Selskapet varslet i morgentimene at en feil i den tekniske beregningen av antall tegningsretter medfører at reparasjonsemisjonen utsettes én dag.

Opprinnelig skulle tegningsperioden, som er planlagt å vare i syv dager, startet onsdag. Den er nå utsatt til torsdag. Norse Atlantic har tidligere uttalt at emisjonen kan bringe inn 150 millioner kroner. Dette står seg fortsatt onsdag.

Lavere inflasjon

Investorer har rettet blikket over Atlanteren hvor det er kommet nye tall for prisveksten i mars. Konsumprisene i USA steg 5,0 prosent i måneden som gikk, ned fra 6,0 prosent i februar.

Samtidig har forventningene til at den amerikanske sentralbanken (Fed) hever renten i mai tatt seg kraftig opp. Etter bankkollapsen av flere banker tidligere i år økte usikkerheten rundt hvorvidt sentralbanken ville øke renten videre. Onsdag morgen var det priset inn drøyt 75 prosent sannsynlighet for et nytt rentehopp i mai.

Etter at inflasjonstallene kom falt forventningen imidlertid, og prisingen i rentemarkedet indikerer rundt 69 prosent sannsynlighet for en mai-heving.

I løpet av kvelden legger også Fed frem referatet fra det forrige rentemøtet som ble holdt i mars. Disse referatene pleier å gi en pekepinn på renteutviklingen fremover, og de leses med lupe av økonomer og analytikere.

Bnp-fall

I morgentimene viste siste utgave av nasjonalregnskapet at Fastlands-Norges bnp falt 0,2 prosent i februar.

På forhånd var det ventet en beskjeden vekst på 0,1 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg. Norges Bank har på sin side anslått et bnp-fall på 0,2 prosent, og traff dermed med sitt anslag.

Videre rapporterer SSB at den rullerende tremånedersveksten fra september-november til desember-februar var på 0,3 prosent.

Økonomene i Handelsbanken skriver at den registrert arbeidsledighet i mars, som igjen har vist en stabil utvikling langs historisk lave nivåer kombinert med gårsdagens inflasjonstall, som viste at kjerneinflasjonen som ventet hadde tatt seg opp igjen, er det liten tvil om at det går mot en ny renteheving fra sentralbanken i mai.