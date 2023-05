Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS opplyser i en melding til Oslo Børs mandag kveld at flyselskapet nå har fått godkjennelse fra konkursdomstolen i New York om å gå videre prosessen med å hente inn kapital som skal berge selskapet.

SAS opplyser i meldingen at selskapet gjennom denne prosessen på bred front skal drive en konkurransedyktig prosess med å hente inn penger til best mulige betingelser, penger som skal brukes som selskapets egenkapital.

6. april kunngjorde SAS at selskapet hadde tatt neste steg i den omfattende redningsoperasjonen, eller rekonstruksjonen som selskapet selv kaller det, en plan kalt SAS Forward. Målet er altså hente inn ny kapital til akseptable betingelser.

Med mandagens godkjennelse fra dommeren i New York er SAS et lite knepp videre i målet om å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner, som er litt mer i norske kroner med dagens valutakurser.

SAS-sjef Anko van der Werff er fornøyd.

– Kapitalinnhentingsprosessen er neste viktige steg i SAS forward, vår transformasjonsplan som har som mål å styrke vår finansielle posisjon, sikre langsiktig konkurranseevne og befeste vår posisjon som Skandinavias ledende flyselskap, sier van der Werff i meldingen til Børsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han påpeker at dette er noe som vil gjøre det enklere å komme skadefri ut av konkursprosessen i USA – den såkalte «chapter 11-prosessen».

SAS Forward ble lansert for snart et år siden, i juli 2022, i forbindelse med at selskapet søkte konkursbeskyttelse i USA. Under denne konkursbeskyttelsen mener SAS selskapet får en slags arbeidsro til å hente inn 9,5 milliarder kroner, som er identifisert som beløpet som trengs i ny egenkapital.

SAS må i tillegg håndtere en gjeld på 20 milliarder kroner, som i hovedsak er på balansen. Mye av denne gjelden er statlige hybridobligasjoner, kommersielle hybridobligasjoner, statlige lån og leasinggjeld. SAS har alt fått omgjort, utsatt og delvis ettergitt noe statlig gjeld, og særlig den danske staten har vært på tilbudssiden her for å berge SAS fra konkurs.

Hovedflyplassen Kastrup er Danmarks største arbeidsplass, og ingen dansk regjering vil la SAS gå konkurs uten kamp.

SAS opplyser i børsmeldingen at målet er å sluttføre konkursprosessen i USA en gang i slutten av andre halvår 2023. Tidsplanen er avhengig av kreditorene, investorene og eiernes gunst, og dommeren i New York må godkjenne alle betydelige skritt i denne prosessen. Dommeren har ved flere tilfeller satt foten ned og krevet justeringer, noe som kan forsinke og potensielt stoppe hele prosessen også fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.