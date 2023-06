Artikkelen fortsetter under annonsen

Gründeren av det gjeldstyngende eiendomsselskapet SBB, svenske Ilija Batljan, går av som toppsjef. Ifølge pressemeldingen skjer det etter enighet mellom Batljan og styret, som del av den strategiske gjennomgangen av selskapet. Batljan blir sittende som styremedlem.

Batljan erstattes av Leiv Synnes, som siden 2014 har vært finansdirektør for det svenske eiendomsselskapet Akelius. Synnes er også styremedlem i eiendomsselskapet Castellum, der Akelius er på eiersiden.

I meldingen sier Batljan at han som grunnlegger og storaksjonær må ta ansvar i en «krevende tid».

– Ansettelsen av Leiv Synnes er et utmerket valg av administrerende direktør, som gir SBB best mulige forutsetninger fremover, sier Batljan, som legger til at hans tro på SBB er «intakt».

SBBs b-aksje steg rundt 65 prosent rett etter meldingen kom, men oppgangen dempet seg raskt til rundt 45 prosent. Før meldingen om sjefsbyttet kom, var oppgangen rundt 20 prosent.

Full kollaps

Dagens kursoppgang kommer riktignok fra tidenes bunnpunkt for SBB-aksjen. Den bratte renteoppgangen har vært ren gift for SBB, som de siste årene har vokst kraftig ved hjelp av tung belåning. I år er aksjen ned rundt 70 prosent, og siden kurstoppen høsten 2021 har aksjen falt over 90 prosent.

Mandag formiddag ble det meldt at styret har bestemt seg for å utvide den «strategiske gjennomgangen» av selskapet for å maksimere aksjonærenes verdier. Styret vil dermed vurdere nær sagt alle muligheter, alt fra et salg av selskapet, til salg av enkelte virksomheter eller spesifikke eiendeler, eller andre «strategiske transaksjoner».

Styreleder Lennart Schuss sier fredag at arbeidet med den strategiske gjennomgangen fortsetter som planlagt.

– Med Leiv Synnes som ny sjef får SBB en ny, høyt kvalifisert kraft, som med fullt fokus kan lede selskapet og bistå styret med den strategiske gjennomgangen. Når Ilija Batljan gir fra seg sjefsposten, vil jeg rette en varm takk til ham for hans innsats i å utvikle SBB til Nordens ledende eiendomsselskap innen sosial infrastruktur, og styret ser frem til hans fortsatte bidrag i rollen som styremedlem, sier Schuss.

Renten fra minus til pluss

Det er Batljan som er største eier i SBB, med drøyt åtte prosent av aksjene gjennom Ilija Batljan Invest, som tidligere denne uken måtte skyve på rentebetalinger på et av selskapets obligasjonslån.

Til det svenske nyhetsbyrået TT, gjengitt av Dagens Industri, sa Batljan tidligere denne uken at hans eget investeringsselskap «ikke har det bra når SBB ikke har det bra».

– Jeg har vært med på hele reisen. Jeg har deltatt i alle emisjoner og kjøpt aksjer på ulike kurser. For meg og alle andre aksjonærer er det viktig at styret har en tydelig prosess og vurderer alle muligheten for alle alternativer.

På spørsmål om hvordan selskapet har havnet i den prekære situasjonen det nå befinner seg i, svarte Batljan at det er blitt gjort vurderinger mens markedet så annerledes ut. Han innrømmet at noen av disse vurderingene ikke har gitt den beste avkastningen.

– Samtidig har markedet endret seg raskt. Renten har steget fra minus til pluss, amerikanske banker har kollapset. Frem til i går kveld lurte vi på om den amerikanske staten ville gå tom for midler. I dette tilfellet er det ansvarsfullt av SBBs styre å ha en tydelig plan og være tydelige med kommunikasjonen til markedet, sa han til avisen.