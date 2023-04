Artikkelen fortsetter under annonsen

Mediekonsernet Schibsted, som blant annet eier Aftenposten og VG i Norge og Aftonbladet i Sverige, fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 423 millioner kroner i årets første kvartal. Omsetningen var på 3,8 milliarder kroner.

På forhånd var det ventet en ebitda på 394 millioner kroner, mot 480 millioner kroner i samme periode i fjor. Omsetningen var ventet til 3,7 milliarder kroner, ifølge estimater hentet inn for TDN Direkt.

– 2023 startet med en underliggende inntektsvekst på én prosent i første kvartal, drevet av Nordic Marketplace og Growth & Investment, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

Resultatet ble blant annet tynget av økte personalkostnader og generell kostnadsvekst.

Schibsted asa, resultat per 1. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 3776 3648 3,5 % Driftsresultat (ebit) 20 184 -89,1% Resultat før skatt 2179 -13391 -%

Driftsresultatet endte på 20 millioner kroner i kvartalet, ned fra 184 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble påvirket av at Schibsted reverserte en nedskrivning på Adevinta-aksjene, som følge av at aksjekursen steg i første kvartal.

Kostnadskontroll

– Growth & Investments fortsatte sin positive trend i porteføljen fra forrige kvartal, med underliggende høy ensifret inntektsvekst og forbedret lønnsomhet i Lendo og Prisjakt, sier Skogen Lund.

Schibsted eier også en rekke markedsplasser og tjenester, som for eksempel Finn og låneportalen Lendo. I fjor iverksatte mediekonsernet en «strategisk gjennomgåelse» av Lendo for å ta ut hele potensialet i eierskapet, med hjelp fra eksterne rådgivere.

Som en konsekvens ble driften i Spania, Portugal, Italia og Finland lagt ned, noe som spås å øke lønnsomheten gjennom året. Skogen Lund sier de vil fortsette med å gripe muligheter som oppstår i usikre tider, og tilpasse organisasjonen det aktuelle markedet

– I denne sammenhengen er den vellykkede transformasjonen i Nordic Marketplaces, for å styrke våre eksisterende rubrikktilbud og for å akselerere overgangen til transaksjonstilbud, en topp prioritet, sier hun.

Markedsmotvind

Fjoråret var et stormfullt år for Schibsted, som i likhet med andre medier er blitt rammet av et kostnadssjokk uten like. Spesielt tøft har det vært for konsernets nyhetsmedier. I begynnelsen av januar varslet konsernet at det ville kutte en halv milliard kroner i kostnader på tvers av konsernets nyhetsmedier over de to neste årene.

I kvartalsrapporten for første kvartal trekker Skogen lund frem et fortsatt press på papirpriser, markedsmotvind innen reklame, samt generelle kostnadsøkninger i tilknytning inflasjonen, som faktorer som fortsetter å dra ned omsetningen.

Til tross for at konsernets nyhetsmedier har hatt en sterk omsetningsvekst, falt de underliggende inntektene med to prosent. Takket være bedrede annonseresultater i Norge i slutten av mars, endte ebidta likevel på omtrent samme nivå som første kvartal i fjor.

– Vi venter på kort sikt et volatilt og tøft reklamemarked, spesielt i Sverige, og må hele tiden tilpasse kostnadsbasen til de reduserte inntektene, sier Skogen Lund.

Solgte seg ned i Adevinta

Etter å ha fått to tredjedeler av markedsverdien barbert bort, steg Schibsted-aksjen omtrent 25 prosent siden i fjor høst. Siden midten av februar har aksjen falt 19 prosent. Markedsverdien på 41 milliarder kroner er over halvparten så lav som ved toppnoteringen i august 2021.

Børsfallet kan langt på vei forklares med børsnedturen for det internasjonale rubrikkselskapet Adevinta, som Schibsted eier 28 prosent av. Adevinta har dobbelt så høy markedsverdi som Schibsted, og derfor påvirkes Schibsteds resultater og aksjekurs kraftig av Adevintas utvikling.

Adevinta og andre vekstselskaper fikk hard medfart på børs i 2022 som en konsekvens av høy prisvekst og økte renter. Siden årsskiftet har Adevinta-kursen riktignok steget kraftig igjen, før den i likhet med Schibsted falt fra midten av februar.

I slutten av november solgte Schibsted Adevinta-aksjer for 1,7 milliarder kroner. Schibsted nevnte ikke noe om ytterligere salg i rapporten for første kvartal.

I rapporten skriver konsernet «denne eiendelen bidrar ti en meget solid finansiell stilling for Schibsted».