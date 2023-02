Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyesterett opphever Konkurransetilsynets forbud mot Schibsteds kjøp av Nettbil.

Oppkjøpet vil ikke hindre effektiv konkurranse, mener Høyesterett. Konkurransetilsynets anke over lagmannsrettens dom blir derfor forkastet.

Schibsted ASA kjøpte i 2019 aksjemajoriteten i Nettbil AS.

Selskapet driver Nettbil.no som er en digital markedsplass for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere gjennom en nettbasert auksjon. Schibsted er fra tidligere også majoritetseier i Finn AS som blant annet selger rubrikkannonser for biler til salgs på Finn.no.

Konkurransetilsynet traff i 2020 vedtak der foretakssammenslutningen mellom Schibsted ASA og Nettbil AS ble forbudt. Schibsted ble pålagt å selge aksjene.

Tilsynet mener annonseproduktene til Nettbil og Finn er i det samme produktmarkedet og at fusjonen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse mellom Finn, Nettbil og forhandlere som kjøper bil direkte fra privatpersoner.

Schibsted tok saken til retten, hvor de vant frem. Konkurransetilsynet anket opp til Høyesterett, som nå altså har fjernet forbudet.

Høyesterett legger til grunn at Finns produkt er begrenset til en rubrikkannonsetjeneste for salg av bruktbil, mens Nettbils produkt er en overtagelse av alt salgsarbeid og selve biltransaksjonen.

Annonsetjenesten er bare en liten del av det Nettbil tilbyr. Det er også andre forskjeller på selskapenes produkter, ikke minst en prisforskjell som er betydelig, fremgår det av pressemeldingen.