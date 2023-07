Artikkelen fortsetter under annonsen

Mediekonsernet Schibsted, som blant annet eier Aftenposten og VG i Norge og Aftonbladet i Sverige, fikk en omsetning på 4,04 milliarder kroner i andre kvartal. Driftsresultatet kom inn på 362 millioner kroner.

På forhånd ventet analytikerne en omsetning på 3,95 milliarder kroner, ifølge estimater hentet inn av TDN Direkt. Driftsresultatet var ventet til 266 millioner kroner.

Vanskelig annonsemarked

I andre kvartal i fjor var selskapets omsetning på 3,88 milliarder kroner, mens driftsresultatet var på 289 millioner kroner.

I andre kvartal falt annonseinntektene for nyhetsmediene med åtte prosent fra fjorårskvartalet, til 690 millioner kroner. Totalt endte likevel nyhetsmedienes totale omsetning kun ned én prosent fra samme kvartal i fjor, til 1,93 milliarder kroner.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund sier konsernets inntekter og lønnsomhet fortsatte å bli påvirket av et tøft og ustabilt annonsemarked, samt lavere salg innen blant annet papirabonnement. Hun mener likevel resultatet er solid, tatt i betraktning den makroøkonomiske situasjonen, og viser til at det sammenlignet med første kvartal er en vekst.

Schibsted asa, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 7820 7528 3,9 % Driftsresultat (ebit) 383 472 -18,9% Resultat før skatt 311 -19,7 -%

Kutt for nyhetsmediene

Schibsted varslet i januar at det ville kutte en halv milliard kroner i kostnader på tvers av konsernets nyhetsmedier over de neste to årene.

«Kostnadsreduksjonene er på grunn av økte priser gjennom 2022, primært knyttet til papiravisene. Økte papir- og energipriser har hatt en betydelig negativ påvirkning på avisenes lønnsomhet, og på avdelingens lønnsomhet som helhet», skrev Schibsted den gang.

Skogen Lund mener allerede å se utslag av innsparingene som ble igangsatt ved starten av året.

– Samtidig begynner kostnadskuttene vi varslet i januar å materialisere seg, som leder til et mer stabilt kostnadsnivå sammenlignet med i fjor til tross for den høye inflasjonen, sier Skogen Lund i meldingen.

Vil kvitte seg med aksjer

Videre opplyser Schibsted i tirsdagens kvartalsrapport at det fortsetter å utforske mulighetene for å kvitte seg med flere Adevinta-aksjer. I november i fjor solgte mediekonsernet Adevinta-aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Tirsdag melder Schibsted at det har en ambisjon om å komme med en oppdatering om Adevinta-aksjene i forbindelse med fremleggelsen av resultatet for tredje kvartal i november.

– Vi har sammen med styret brukt andre kvartal til å utforske og utvikle mulighetene for å redusere eierskapet i Adevinta på en måte som skaper verdi for våre aksjeeiere, sier Skogen Lund.