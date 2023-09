Artikkelen fortsetter under annonsen

Mediekonsernet Schibsted flagget i en børsmelding onsdag at det har kjøpt seg opp til en eierandel på 10,1 prosent i underholdningsselskapet Viaplay. Schibsted eier nå åtte millioner b-aksjer i Viaplay.

Schibsted opplyser i børsmeldingen ikke i noe om prisen på aksjene, men basert på Viaplays markedsverdi på 3,4 milliarder kroner har de betalt rundt 340 millioner kroner.

Mens Viaplay-kursen går til himmels etter oppkjøpet og stiger nær åtte prosent, så faller Schibsteds aksjekurs kraftig. Rundt 1430 er Schibsteds a-aksjer ned nær seks prosent. Dette tilsvarer et verdifall for Schibsted-aksjonærene på rundt 2,36 milliarder kroner.

– Gjør bildet mer komplisert

Sissener er en betydelig aksjonær i Schibsted, og denne posten utgjør tre–fire prosent av Sisseners fond samlet sett.

Analytiker Peder Steen i Sissener. (Foto: Sissener) Mer...

– Det er ikke mange ukene igjen til en «lock up»-avtale for Schibsteds Adevinta-akjser går ut. Jeg tror veldig mange aksjonærer hadde håpet på at Schibsted ville kvitte seg med aksjene og gjøre Schibsted mer strømlinjeformet. Så kommer plutselig Viaplay-kjøpet midt i det hele, og gjør bildet mer komplisert, sier analytiker Peder Steen i Sissener as.

Steen har fulgt telekom-, it- og konsumaksjer som analytiker i mer enn ti år, og mener med andre ord at aksjekjøpet ligger for langt unna kjernevirksomheten.

– Det var ikke dette aksjonærene så for seg, rett før en mulig løsning på Adevinta og forhåpentlig en strategisk kjøper av den aksjeposten.

– Er det frykten for at utbyttet rammes som sender Schibsted-aksjen ned?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tja, kall det en frykt for at kapitalsituasjonen rammes, enten det er utbytte, nedbetaling av gjeld eller noe annet. Det skaper mer usikkerhet.

– Det er vanskelig å se hvordan Viaplay skal passe inn i den kabalen, når man endelig er nær ved å få kabalen til å gå opp. Schibsted-ledelsen har kanskje vært litt for god til å kaste rundt seg med penger til venture-investeringer, krypto og så videre. Ledelsen har vært klare på at de skulle bli mer forsiktig med å bruke penger på venture.

– Viaplay og strømmetjenester er muligens litt for langt unna kjernevirksomheten. Viaplay har betalt veldig mye for ulike rettigheter, og det skal litt til å snu Viaplay-skuten, sier Steen.

«Tett på» kjernevirksomheten

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund skriver i børsmeldingen at Schibsted har en lang tradisjon med å investere i selskaper med virksomhet tett opp mot deres egen kjernevirksomhet, og som kan dra nytte av Schibsteds styrker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lund skriver videre at Schibsted gjerne benytter muligheter som oppstår i usikre tider. Hun understreker videre at aksjekjøpet i Viaplay er en finansiell investering for Schibsted.

Viaplay driver i Norden med strømming av filmer, serier og sport, og selskapet er i dyp økonomisk krise blant annet etter innkjøp av kostbare sportsrettigheter, spesielt engelsk Premier League.

Viaplay-aksjene har falt rundt 80 prosent så langt i år, men aksjen stiger opp mot ti prosent onsdag ettermiddag, umiddelbart etter at Schibsteds aksjekjøp ble kjent. Schibsted-aksjen falt umiddelbart cirka én prosent på nyheten om aksjekjøpet, men er nokså uendret dagen sett under ett.

Franske Canal+ Group er største eier i Viaplay etter å ha kjøpt 12 prosent av aksjene i sommer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.