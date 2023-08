Artikkelen fortsetter under annonsen

Den greske musikkstreamingtjenesten Akazoo ville i 2019 hente kapital ved å notere aksjen i USA – og lyktes med å hente inn noen titalls millioner dollar. Men, det skulle vise seg at Akazoo hadde opplyst om altfor mange betalende brukere og en fiktiv omsetning.

I 2021 ble selskapet bøtelagt med 38,8 millioner dollar for svindelen.

Nå har turen komme til å ta de som la til rette for svindelen. Det amerikanske finanstilsynet Securities and Exchange Commission (SEC) melder mandag at revisjonsselskapet Crowes britiske kontor, toppsjefen Nigel Bostock og ansvarlig revisor Matthew Stallabrass får hver sin bot. Årsaken er at Crowe reviderte Akazoos årsregnskap for 2018 der inntektene var falske.

I forbindelse med børsnoteringen ble det hevdet at Akazoo hadde 120 millioner dollar i årlige inntekter, mens det i realiteten så å si var null.

Skullerud, Stavanger og Vika

Mens Crowe nå må betale 750.000 dollar til SEC, har Bostock akseptert en bot på 25.000 dollar. Stallabrass på sin side skal ut med 10.000.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Undersøkelsene har vist at revisjonsteamet overså røde flagg, som når de mislyktes med å utøve nok profesjonell innsats og profesjonell skepsis da Akazoo fabrikkerte avtaler og falske bekreftelsesbrev til revisjonsteamet, skriver SEC i sin pressemelding.

Ifølge Crowes markedsføringsavdeling er revisorselskapet på topp ti-rangeringen i verden basert på størrelse. Selskapet har et nettverk med kontorer i over 145 ulike land.

I Norge har selskapet to kontorer i Oslo og et i Stavanger. I fjor endte driftsinntektene på 93 millioner kroner i Norge etter å ha økt omsetningen med omkring 50 prosent på to år.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.