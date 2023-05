Artikkelen fortsetter under annonsen

Det amerikanske Finanstilsynet, Securities and Exchange Commission (SEC) opplyser at det har betalt et rekordbeløp til en varsler for dens bidrag til en vellykket etterforskning. Utbetalingen er på 279 millioner dollar, tilsvarende knappe tre milliarder kroner.

– Størrelsen på belønningen – den høyeste i vårt programs historie – skal ikke bare gi incentiver til varslere om å komme med korrekt informasjon om potensielle brudd på verdipapirlovverk, men beløpet skal også reflektere den enorme suksessen vi har hatt med vårt program, uttaler Gurbir S. Grewal, direktør for SECs etterforskning, i en pressemelding.

– Denne suksessen kommer investorene direkte til gode, ettersom tips fra varslere har bidratt til håndhevelse av lovverket som har ført til at fire milliarder dollar er blitt betalt inn fra urettmessige gevinster, uttaler Grewal videre.

Mer enn dobling av forrige rekord

SEC opplyser at varsleren assisterte etterforskningen ved flere anledninger og at denne bistanden var kritisk for at ugjerningene ble avdekket. Riktignok var det ikke slik at SEC satte i gang undersøkelser basert på tipsene, men at varsleren bidro til at sakens omfang økte.

For å beskytter varsleren opplyses ikke vedkommendes navn eller hvilken sak det dreier seg om. SEC opplyser i meldingen at den forrige rekorden var på 114 millioner dollar, og stammer fra en utbetaling i oktober 2020.

Varslerbelønningene utbetales fra et fond bestående av midler dekket av bøter fra sanksjonerte brudd på verdipapirlovverket. SEC uttaler i meldingen at avlønningen av varslere «ikke skal dekkes av investorer som har lidd tap».

I Financial Times' omtale av utbetalingen står det at to andre tipsere ikke fikk utbetaling da SEC mener det ikke fikk utbytte av deres informasjon. Disse tipsene skal ha vært vage og ubetydelige, ifølge avisen.

For å bli belønnet må tipsene føre til avsløringer som omfatter mer enn én million dollar, og avlønningen kan være på mellom ti og 30 prosent av de innbetalte bøtene, opplyser SEC. SEC skal ha betalt ut omkring én milliard dollar i belønning til varslere siden programmet startet opp i 2011.