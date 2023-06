Artikkelen fortsetter under annonsen

I forbindelse med shippingkonferansen Nor-Shipping samles eliten onsdag kveld til den eksklusive Tradewinds-festen på seilskuten «Christian Radich». Etter en konferansedag med smekkfullt program, er gjestene på plass i solskinnet på den ærverdige skuten.

En kort spasertur unna, på Aker Brygge, møtte DN på shippingmagnaten og mangemilliardæren John Fredriksen (79), sammen med flere andre, blant annet Thorolf Aurstad i Fredriksens Seatankers. De kom gående fra en fest i lokaler tilknyttet Fredriksen-selskaper som begynte tidligere på ettermiddagen.

Det var en ordknapp gjeng, men Fredriksen skrøt av festen da DN spurte ham hvordan dagen har vært.

– Festen er veldig hyggelig. Bra party, sa han.

Turen fortsatte bort til Tjuvholmen der Fredriksen gikk inn på restauranten Arts, som serverer retter med råvarer fra Middelhavet kombinert med kunst fra Fineart i Oslo.

Utenfor Arts møtte DN også Øystein Stray Spetalen. Investoren ankom alene og i godt humør.

– Hva skal du på festen i kveld da?

– Nå er det Clarksons, så det er pliktig oppmøte i dag.

– Skal du på Christian Radich?

– Er det det i dag? Nei, jeg skal ikke det, sier Spetalen.

Også Arne Fredly ble observert på vei inn i restauranten. Dagen før var den Monaco-baserte investoren på Pensum Asset Managements sommerseminar i Oslo der han advarte mot utenlandske selskaper på Oslo Børs.

Godt år

Fredriksen har vært på Tradewinds-festen flere ganger tidligere. Også hans to tvillingdøtre Cecilie og Kathrine Fredriksen (39) har deltatt. Søstrene har lenge vært aktive i driften av farens imperium. Begge sitter i styret i oppdrettsselskapet Mowi, der Fredriksen-familien er største eier.

Kathrine er også styremedlem i eiendomsselskapet Norwegian Property, som Fredriksen-familien kjøpte opp og tok av børs sommeren 2021. Selskapet eier eiendom for rundt 25 milliarder kroner, hvorav halvparten på Aker Brygge.

Sveisersønnen fra Etterstad har hatt et særdeles godt økonomisk år, og formuen anslås nå til 13,1 milliarder dollar av Forbes. Det tilsvarer nær 150 milliarder kroner.

John Fredriksen startet shipping-karrieren allerede på 60-tallet. Som tankreder ble han viden kjent for sin risikovilje da han fraktet iransk olje under Iran-Irak-krigen på 1980-tallet. Hans faste bord på Theatercaféen i Oslo bærer navnet Kharg, etter den iranske tankterminal-øya. Fredriksen fikk etter hvert kallenavnet «Storeulv».

I 1986 etablerte han seg på Kypros, og fikk etter hvert kypriotisk statsborgerskap. Fredriksen er i dag bosatt i London.

Han er største eier i tankrederiet Frontline, gassfraktrederiene Flex LNG og Avance Gas, og tørrlastrederiet Golden Ocean. Fredriksen og familien er også største eier i flyselskapet Norwegian, der aksjekursen har steget kraftig i år.