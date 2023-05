Artikkelen fortsetter under annonsen

De mindre amerikanske regionbankenes aksjekurser har falt nær sagt sammenhengene denne uken, foruten kortvarige kursløft i forkant av Feds rentebeslutning onsdag kveld. Det lille unntaket kan henge sammen med at shortselgere ville dekke inn posisjoner.

For det er etter hvert liten tvil om at regionbankenes aksjer har vært en yndling blant spekulanter siden Silicon Valley Bank kollapset, og senest da First Republic Bank ble tatt over av JP Morgan Chase i helgen.

Analysebyrået Ortex anslår at shortselgere i amerikanske regionbanker oppnådde 380 millioner dollar i gevinster kun torsdag alene, da enkeltnyheter ga kraftige kursutslag i særlig tre regionbanker.

Et annet analysebyrå, S3 Partners, anslår at shortselgernes gevinster i fallende bankaksjer så langt i år er på omkring syv milliarder dollar. Ifølge kilder til nyhetsbyrået Reuters vil amerikanske myndigheter nå undersøke om de voldsomme kursutslagene skyldes markedsmanipulering.

En salgsprosess bekreftet, en annen avslått

Aksjonærer i den amerikanske banken Pacwest Bancorp opplevde onsdag at aksjeverdiene lå an til halvering etter Nasdaqs stengetid, da Bloomberg publiserte en artikkel om banken.

Et kvarter ut i handelsdagen torsdag falt aksjekursen med 45 prosent, og en Pacwest-aksje ble da omsatt for 3,50 dollar. Til sammenligning ble aksjen i fjor vinter omsatt for kurser mellom 45 og 50 dollar. Aksjekursen fant ikke et tydelig fotfeste torsdag og aksjen ble flere ganger blitt omsatt for under halvparten av sluttkurs onsdag.

Analytiker Jaret Seiberg i TD Cowen viser til spekulantenes gambling i bankaksjene, og uttaler til Bloomberg:

– Dette skaper en selvoppfyllende profeti som presser aksjekursene, som igjen leder til nye spørsmål.

Bloombergs artikkel om Pacwest baserte seg på anonyme kilder, som opplyste at banken leter etter strategiske muligheter. I dette ligger et mulig salg av banken. Torsdag bekreftet Pacwest-ledelsen at den har vært i slike diskusjoner.

Fed-sjef Jerome Powell sa under pressekonferansen torsdag at amerikanske banker er sunne og robuste.

Aksjespekulanter har de siste ukene kastet seg over Pacwest som en av de nye amerikanske regionbankene med trøbbel. Før Nasdaq åpnet torsdag lå Pacwest-aksjen an til et fall på drøyt 40 prosent.

Flere regionbanker som Western Alliance Bancorp. falt også solid torsdag. Western Alliances aksjefall har variert stort mellom 20 og 60 prosent, Comerica Incorporated falt opp mot og over ti prosent og First Horizon Corp. falt godt over 30 prosent.

Harde ord om banksalg

Mens det å selge en av aksje for overlevering på et senere avtalt tidspunkt, shortsalg, er innenfor loven, er det ikke lovlig å villede markedet å manipulere de andre aktørene på børsene.

Torsdag ettermiddag publiserte Financial Times en artikkel om at også Western Alliance skal være en bank som ser etter en strukturell endring. Det kan bety et salg av banken, som har hovedkontor i Phoenix.

Bankens styre og ledelse var raskt ute med en uttalelse der den sier at det ikke er aktuelt med et salg:

– Det er ikke ett enkelt element i den artikkelen som er sann. Western Alliance utforsker ikke muligheten for et salg, ei heller har den engasjert rådgivere for å undersøke strategiske muligheter.

I tillegg til å skrive at banken vil vurdere legale skritt mot Financial Times, skriver den også at det er «skamfullt og uansvarlig» av avisen å la seg bruke av shortselgere som vil spre historier om banken.

Aksjemarkedet lot seg kun delvis berolige av uttalelsene. Western Alliances aksjekurs var helt nede i minus 62 prosent etter at Financial Times' artikkel ble publisert, og hentet seg inn til et kursfall på 30 prosent etter uttalelsene. Aksjen ble omsatt for 17 og 18 dollar da børsdagen gikk mot slutten, som kan sammenlignes med kurser godt over 100 dollar vinteren 2022.

Ved inngangen til dette året ble egenkapitalen i Pacwest og Western Alliance priset til henholdsvis 27 og 66 milliarder kroner etter at begge aksjene falt kraftig gjennom fjoråret. Så langt i år er dessuten 84 prosent av Pacwests børsverdier fordunstet, mens to tredjedeler av Western Alliance-eiernes verdier er gått tapt. Noen har altså tapt stort mens shorterne har hentet gevinster.

Inkluderes kurstapene i fjor, har aksjonærene i de to bankene samlet sett et verditap på 150 milliarder kroner. Til sammenligning prises DNBs egenkapital til 283 milliarder på Oslo Børs etter et kursfall på under ti prosent siden inngangen til 2022.

Børsene bygget ikke på økt tro på rentekutt

Onsdag ble en vinglete dag for de sentrale indeksene på Wall Street, da investorene tolket og overtolket budskapene fra Fed-sjef Jerome Powell. Da pressemeldingen fra Fed ble publisert, førte en sterk optimisme til at aksjemarkedet ble løftet. Deretter førte Powells uttalelser på pressekonferansen til at indeksene falt den siste timen før børsens avslutning.

Torsdag fortsatte de tre nøkkelindeksene med et svakt fall før det tiltok. Da handelsdagen var avsluttet så det slik ut:

Den brede samleindeksen S&P 500 falt 0,7 prosent.

Industritunge Dow Jones falt 0,9 prosent.

Mens teknologipregede Nasdaq falt 0,5 prosent.

Dermed virker ikke investorene i aksjemarkedet å være like optimistiske som rentespekulantene, som før børsåpningen har økt innsatsen i potensielle rentekutt i sommer og til høsten.

