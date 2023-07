Artikkelen fortsetter under annonsen

Artisten Sigrid Solbakk Raabe (26), kjent under artistnavnet «Sigrid», er en av Norges største soloartister. Hun slo for alvor gjennom med låten «Don't Kill My Vibe» i 2016, siden har hun gått fra å være Norges-kjent til verdenskjent og sto blant annet for kjenningsmelodien i den amerikanske superheltfilmen Justice League i 2016.

I 2022 ga hun ut albumet «How To Let Go» etterfulgt av konserter, festivaler og turneer i Norge og internasjonalt. Dette har også gitt penger i kassen for den 26 år gamle sunnmøringen.

Årsregnskapet for selskapet Sala Music, der Raabe eier 100 prosent av aksjene, viser at hun hadde inntekter på 38,9 millioner kroner i 2022, mot 13,9 millioner kroner året før.

Sala Music, årsresultat 2023 (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 38,9 13,9 179,9 % Driftsresultat (ebit) 9,1 4,9 85,7 % Resultat før skatt 9,3 5,5 69,1 %

Resultat før skatt endte på 9,3 millioner kroner. Det er nesten fire millioner mer enn inntektene for 2021 som endte på 4,2 millioner kroner.

Raabe tok ut 2,5 millioner kroner i utbytte i fjor. Ellers ble 3,3 millioner kroner avsatt til annen egenkapital, mot 4,2 millioner kroner i 2021.

Av årsresultatet fremgår det også at artisten økte gjelden fra 3,5 millioner kroner i 2021 til 11 millioner kroner i fjor.

Vant MTV-pris

Fjoråret var et hektisk år for Raabe. Året begynte for alvor med utgivelsen av albumet «How To Let Go» og en konsert i Oslo Spektrum. Dette ble kort etterfulgt av en rekke norske festivaler som OverOslo-festivalen og Slottsfjell. Hun spilte også på internasjonale festivaler som Roskilde-festivalen i Danmark og den britiske festivalen Glastonbury.

Den nå verdenskjente artisten hadde også omfattende turnévirksomhet i England og USA.

Under fjorårets MTV Europe Music Awards mottok 26-åringen prisen for Best Nordic Act. De skandinaviske artistene som var nominert var den norske musikkprodusenten Kyrre Gørvell-Dahl, også kjent som Kygo, svenske Tove Lo, Swedish House Mafia og danske MØ. Tidligere har prisen gått til nordiske artister som Zara Larsson.

På Spotify har Raabe 2,4 millioner månedlige lyttere og hennes mest spilte låt er «Strangers» med 130,4 millioner avspillinger.