– Det som har skjedd i USA understreker viktigheten av å tenke nøye gjennom hvor vi plasserer pengene våre, sier it-gründer Marius Tuft.

Han er ikke redd for lignende bankkollapser som Silicon Valley Bank (SVB) i Norge eller Nord-Europa. Tuft, som selv har bakgrunn fra bank, understreker at det rett og slett er en mye strengere bankregulering her.

– Det er derfor mye mindre sannsynlig at det skjer noe lignende her, sier Tuft.

Samtidig fremhever han at SVB ikke hadde investert i spekulative papirer, men i amerikanske statsobligasjoner.

– Pengene var plassert i de normalt sikreste papirene man kan investere i, men spørsmålet er om man har gjort tilstrekkelige vurderinger rundt risikoen for raske rentehevinger, sier Tuft.

Kollapsen kom som følge av en serie uheldige omstendigheter på én gang, kombinert med frykt og en slags markedspsykose som førte til et «bankrun» der alle løp til banken samtidig for å ta ut pengene sine.

Penger i banken

Tuft forklarer at det ligger i sakens natur at oppstartsselskaper i en mellomfase kan sitte på betydelige mengder kontanter, spesielt rett etter at de har hentet penger i markedet for å finansiere satsing fremover.

– Det er selvsagt veldig negativt hvis denne kapitalen kommer i spill, og ringvirkningene kan potensielt være store, sier Tuft.

Han sier han selv kjenner aktører i USA med innskudd i SVB som sov svært dårlig om natten gjennom helgen.

Tuft sier Appfarm har alle sine midler plassert i en håndfull norske banker som han føler seg helt trygge på. Han forklarer at selskapet shopper etter bankenes beste betingelser, blant annet ved hjelp av den digitale tjenesten Fixrate som gir en oversikt over hva de ulike norske bankene tilbyr.

– Vi rullerer innskuddene mellom relativt korte fastrentetilbud i solide, norske banker og gjør løpende vurderinger. Vi er selvsagt mer bevisste nå etter det siste som har skjedd, sier Tuft.