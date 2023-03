Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skulle ta to dager fra Silicon Valley Bank-krisen oppstod onsdag i forrige uke og frem til kollapsen var et faktum.

Fredag kveld norsk tid tok Federal Deposit Insurance Corporation (FIDC) kontroll over nesten 200 milliarder dollar i kundeinnskudd, og natt til mandag gjorde sikringsfondet det klart, sammen med Federal Reserve og finansdepartementet, at den amerikanske staten vil stille som garantist for kundeinnskudd i kriserammede banker i USA.

I markedet har responsen på utviklingen ikke vært til å ta feil av, og Goldman Sachs venter nå at Fed vil droppe rentehevingen neste uke som en konsekvens av SVB-kollapsen og bekymringer knyttet til de regionale bankene i USA.

I en fersk analyse, omtalt av flere amerikanske medier, mener storbanken det ikke ser en grunn for sentralbanken å heve renten. Det vises til «nylig stress» i finanssektoren som følge av både SVB-kollapsen og nedstengningen av Signature Bank, skriver CNBC.

Kraftig fall i markedsrentene

Det er under en uke siden Fed-sjef Jerome Powell sa på sin todagersturné i Kongressen at rentetoppen sannsynligvis blir høyere enn tidligere antatt og antydet at det kunne bli behov for å gå tilbake til de doble rentehevingene som preget store deler av fjoråret.

I etterkant av de tidlige tegnene på at SVB virkelig kunne være i trøbbel onsdag forrige uke, har markedet imidlertid mistet mer og mer tro på at det vil bli tilfellet på kort sikt. For bare dagen etter at renten på toårig amerikansk statsgjeld steg over fem prosent for første gang siden 2007, har de korte rentene vært på full fart nedover siden.

I skrivende stund er toårsrenten på 4,2 prosent og ligger an til å få sin bratteste nedgang over en tredagersperiode siden «Black Monday» i 1987, skriver Bloomberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I løpet av morgen- og formiddagstimene mandag har det vært store bevegelser i rentemarkedet. Bare på noen timer har forventningen gått fra å være en Fed-økning på 0,25 prosentpoeng neste uke, til at det nå nærmer seg like stor tro på at USAs sentralbank holder renten i ro, ifølge CMEs FedWatch Tool.

Renten på de tiårige statsobligasjonene har også falt fra rett under fire prosent i midten av forrige uke, til rundt 3,7 prosent mandag morgen.

– Sett i lys av usikkerheten i banksystemet venter vi ikke lenger at FOMC (pengepolitisk komité, red.anm.) hever renten på sitt neste møte den 22. mars, skriver Goldman Sachs-økonom Jan Hatzius i en analyse søndag, gjengitt av CNBC.

Oppkjøp i Storbritannia

Mandag morgen skriver Storbritannias finansminister Jeremy Hunt i en melding på Twitter at HSBC har kjøpt SVBs britiske virksomhet.

Nyheten kommer etter at blant annet Financial Times omtalte et mulig oppkjøp tidligere mandag morgen og søndag kveld.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I morges har staten og Bank of England fasilitert et privat salg av Silicon Valley Bank UK til HSBC. Innskudd vil bli beskyttet, uten å bruke skattebetalernes penger, skriver han i en tweet.

– Jeg sa i går at vi skulle ta vare på tek-sektoren og vi har jobbet iherdig for å levere på det løftet, heter det videre.

This morning, the Government and the Bank of England facilitated a private sale of Silicon Valley Bank UK to HSBC



Deposits will be protected, with no taxpayer support



I said yesterday that we would look after our tech sector, and we have worked urgently to deliver that promise — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) March 13, 2023

I en pressemelding opplyser HSBC at det betaler ett pund for å kjøpe SVB UK. Per 10. mars hadde California-bankens britiske virksomhet utlån for rundt 5,5 milliarder pund og innskudd for rundt 6,7 milliarder pund. Resultatet før skatt endte i 2022 på 88 millioner pund.

Det opplyses videre at morselskapets eiendeler og forpliktelser ikke er inkludert i transaksjonen.

– Dette kjøpet gir veldig mening rent strategisk sett for oss. Det styrker vår kommersielle bankvirksomhet og posisjonerer oss bedre for å nå ut til hurtigvoksende og innovative selskaper, sier HSBC-sjef Noel Quinn.

Bank of England understreker i en egen pressemelding at ingen andre britiske banker er påvirket av situasjonen, og det forsikres om at landets banker er trygge og i en solid finansiell posisjon.

– Salget til HSBC er blitt gjennomført for å sikre at banktjenester blir opprettholdt, for å minimere forstyrrelsene i den britiske teknologisektoren og for å støtte opp om tilliten til det finansielle systemet, skriver sentralbanken.

«Bank run»

SVB-krisen som nå altså har ført til to bankkollapser på under en uke, ble av forvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management beskrevet som «tegn på et typisk bank run», der mange kunder strømmer til banken for å ta ut penger samtidig.

Bloomberg skrev torsdag at Peter Thiels Founders Fund og en rekke andre venture-selskaper hadde bedt sine porteføljeselskaper om å flytte midler ut av SBV, etter at banken hadde gått ut offentlig om det realiserte tapet på nesten to milliarder dollar etter salg av statsobligasjoner.

SVBs kundeportefølje består av en rekke tek- og oppstartsselskaper, som nærmest fikk penger kastet etter seg av venture-fond mens rentene var lave gjennom 2010-tallet. Disse pengene har selskapene puttet inn hos SVB, som igjen investerte dem i blant annet lange, amerikanske statsobligasjoner med fast rente.

Det er en strategi som er helt fin når rentene er lave. Men i takt med Feds aggressive renteøkninger i møte med den høye inflasjonen, har også markedsrentene skutt til værs. Det betyr at lange obligasjoner som normalt blir sett på som «risikofrie» faller i verdi når dagens rente stiger over nivået på bankens inngangskurser.

Selskapene i bankens portefølje har på sin side måttet konstatere kraftig økte lånekostnader på toppen av en generell kraftig prisvekst, noe som har ført til høyere pengebruk og færre innskudd til SVB.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.