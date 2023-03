Artikkelen fortsetter under annonsen

First Citizens BancShares er blitt enige om å kjøpe Silicon Valley Bank, skriver sikringsfondet FDIC i en pressemelding.

Transaksjonen omfatter 72 milliarder dollar i SVB-eiendeler, altså alle innskudd og lån. First Citizens er en familieeid bank med hovedkontor i Raleigh i Nord-Carolina. Den har markert seg som en flittig oppkjøper av banker i trøbbel de siste årene, skriver Financial Times.

I meldingen opplyser FDIC at SVB hadde rundt 167 milliarder dollar i aktiva og om lag 119 milliarder dollar i samlede innskudd den 10. mars, altså dagen banken gikk over ende. Sikringsfondet estimerer kostnaden for kollapsen i SVB til rundt 20 milliarder dollar.

SVB ble som kjent den største bankkollapsen i USA på over et tiår, da den gikk under tidligere i mars, og har siden det vært under offentlig administrasjon av sikringsfondet FDIC.

Obligasjonsfellen

Det er gått knappe to uker siden Silicon Valley Bank gikk over ende.

Det skjedde etter et par turbulente dager på Wall Street, der aksjekursen stupte de foregående dagene. Først kunngjorde banken et milliardtap som følge av realiseringen av lange statsobligasjoner, før den så måtte ut i markedet og melde at det var et akutt behov for ny kapital.

Banken hadde bokført langsiktige obligasjoner som om de skulle holdes til forfall, men da kundene ville ta ut innskuddene, måtte banken realisere store tap.

Egenkapitalen var tapt, og banken trengte påfyll. Kundene strømmet til for å ta ut penger, og banken fikk et uløselig likviditetsproblem. Flere har riktignok pekt på SVB som et ekstremtilfelle, ettersom banken tok stor risiko og ikke hadde rentesikret porteføljen i det hele tatt.

Amerikanske medier har i etterkant av kollapsen omtalt at flere venture-fond ba sine porteføljeselskaper om å ta pengene ut av SVB, i frykt for en kollaps. Dermed var «bank run-et» et faktum.

Innskyterne ble reddet

Redningsaksjonen fra amerikanske myndigheter innebar at innskyterne fikk sine penger garantert, samtidig som at aksjonærer og visse långivere satt igjen med tapene.

I markedet spredte nervøsiteten seg raskt, og fikk flere til å spørre seg: hva om også andre banker sitter på store, urealiserte tap på sine obligasjonsporteføljer?

Bekymringene skulle etter hvert også spre seg til Europa, nærmere bestemt Sveits. Den skandalerammede storbanken Credit Suisse opplevde en plutselig kundeflukt og et kraftig fall på børs, før det søndag for to uker siden ble klart at banken kjøpes av rivalen UBS, etter en inngripen fra landets myndigheter og sentralbank.

I tillegg til SVB ble Signature Bank også reddet fra kollaps, mens First Republic, som falt tungt på børs, har vært i samtaler om oppkjøp.

