Hun lover at amerikanske myndigheter er innstilt på å hjelpe bankens kunder, som består av alt fra teknologiselskaper til vinprodusenter.

– Vi ønsker å sikre at problemene i én bank ikke skaper smitte til andre som er sunne, sier Yellen i et intervju med CBS søndag.

Silicon Valley Bank (SVP) ble stengt av myndighetene i California fredag og satt under konkursbeskyttelse. Bankens britiske datterselskap har også fått store problemer, og i flere land sprer frykten seg for en større bankkrise.

Usikkerheten rundt hva som kan skje, har skapt panikk ikke bare blant teknologiselskaper i California, men også blant aktører utenfor USAs grenser. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg vil USAs sentralbank, Federal Reserve, sammen med FDIC nå vurdere å opprette en form for «nødfond» som kan bistå de sårbare bedriftskundene og dempe ytterligere panikk i markedet.

Som USAs 16. største bank har SVN virksomhet ikke bare i USA, men også i Storbritannia, Kina, Israel, Canada, Tyskland, Danmark og Sverige.

Myndighetenes innskuddsgaranti gjelder for beløp opptil 250.000 dollar. Flertallet av SVBs kunder har imidlertid betydelig mer kapital enn det knyttet til banken.

En av dem er dataspillgiganten Roblox. Ifølge Forbes har forvaltet SVB om lag 150 millioner dollar for Roblox. Det utgjør 5 prosent av selskapets rundt 3 milliarder i midler.

Britene advarer

Storbritannias finansminister Jeremy Hunt opplyser søndag at han jobber sammen med statsminister Rishi Sunak for å unngå eller iallfall begrense skadene. Det britiske datterselskapet, Silicon Valley Bank UK, er også satt under konkursbeskyttelse.

I et intervju med Sky News advarer Hunt og sier at den britiske teknologisektoren er i «alvorlig fare» etter bankkollapsen.

SVB samarbeider med flere av landets ledende teknologiselskaper, ifølge Hunt.

– De fleste har nok ikke engang hørt om Silicon Valley Bank, men den forvalter pengene til flere av våre mest lovende selskaper, sier Hunt.

Han understreker samtidig at sjefen for landets sentralbank hadde gjort det «veldig klart» at det ikke var noen risiko for landets banksystem som helhet.

Statsminister Sunak sa søndag at han kan forstå at bankens kunder er engstelige og bekymret. Han lovet at regjeringen jobber for å finne en løsning som sikrer selskapenes behov.

180 britiske selskaper i teknologisektoren oppfordrer den britiske regjeringen til å gripe inn ettersom «et tap av kapital kan sette sektoren tilbake 20 år». dette er formulert i et brev adressert til Hunt.

Sky News melder også at flere store britiske banker som Barclays og Lloyds har blitt kontaktet av SVB med tilbud om å kjøpe det britiske datterselskap. Det skal være et tilbud som kun står i 24 timer.

Nordiske marked

SVB har spesialisert seg på såkalt risikokapital. Banken har bidratt til å finansiere oppstartsselskaper i tek-sektoren, som har blitt mindre attraktive etter hvert som rentene har steget.

– De siste tre årene har vi lånt ut fem milliarder kroner på det nordiske markedet, sier Maria Ljungberg, som skulle lede SVBs virksomhet i Sverige, til nettstedet Breakit.

Bakgrunnen for kollapsen var kunngjøringen onsdag om at banken trengte ny kapital, hele 2,25 milliarder dollar. SVB har investert mye av kapitalen i amerikanske statsobligasjoner. Disse har falt i verdi i takt med renteoppgangen. Banken måtte dermed selge obligasjonene med tap, og måtte hente inn nytt kapital for å dekke balansen.

En rekke investorer reagerte på nyheten med å trekke midlene sine ut av banken i panikk. Torsdag raste kursen med 60 prosent på børsen, før FDIC stanset handel med aksjen og valgte å fryse bankens eiendeler.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er investorer bekymret for at også andre banker kan få problemer som følge av de stigende rentene.

SEB-analytiker Thomas Eitzen uttalte lørdag til E24 at nordmenn ikke trenger å være bekymret for sparepengene sine i kjølvannet av kollapsen.

– Det er ingen grunn til å være bekymret for sparepengene sine i Norge. Det er ikke på det nivået vi snakker om, sier han.

Det er ventet at Silicon Valley Bank (SVB) gjenåpner mandag morgen under nytt navn og under kontroll av bankgarantifondet Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Møte i India og Israel

I India sier finanseksperter bankkollapsen vil generelt kan tilføre sektoren mye usikkerhet.

Minister for teknologi og IT, Rajeev Chandrasekhar, skriver søndag på Twitter at stengingen av SVB definitivt påvirker selskaper i oppstartsfasen, og at slike selskaper er en viktig del av Indias økonomi.

– Jeg vil ha møte med indiske oppstartsselskaper denne uka for å forstå hvordan dette påvirker dem og hvordan Narendra Modis regjering kan bistå i denne krisen, skriver Chandrasekhar.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa søndag at landets regjering vil vurdere hvilken effekt kollapsen vil ha på israelske selskaper. Basert på dette skal de avgjøre om de skal hjelpe dem eller ikke. Flere hundre tek-selskaper i landet kan være berørt av bankkrisen.

