Det har vært kraftige bevegelser i både rente- og aksjemarkedet mandag, etter at nisjebanken SVB kollapset før helgen.

Samtlige ledende indekser har snudd markant ned siden handelsstart, mens det også i rentemarkedet er store fall. Både to- og tiårsrentene i USA er ned flere titall basispunkter siden før helgen.

Forventningene til styringsrenten i landet har også kommet betydelig ned bare i løpet av noen timer mandag morgen og formiddag. I midten av forrige uke ventet markedet en styringsrente i USA på 5,56 prosent ved utgangen av året, mens forventningen mandag er over et helt prosentpoeng lavere, på 4,42 prosent.

Ifølge CMEs FedWatch Tool er det nå nesten en like stor andel som venter at Fed vil holde renten i ro på neste ukes møte, som andelen som venter en økning på 0,25 prosentpoeng.

DN har spurt Norges Bank om kommentarer til situasjonen. I en uttalelse skriver sentralbanken:

– Norges Bank følger som alltid nøye med på utviklingen i markedene og økonomien.

Reelle tap

Fredag kveld norsk tid tok Federal Deposit Insurance Corporation (FIDC) kontroll over nesten 200 milliarder dollar i kundeinnskudd i SVB, og natt til mandag gjorde sikringsfondet det klart, sammen med Federal Reserve og finansdepartementet, at den amerikanske staten vil stille som garantist for kundeinnskudd i kriserammede banker i USA.

Det betyr at kunder får sine midler beskyttet, men ikke investorer, aksjonærer og kreditorer.

Det hele startet da SVB onsdag forrige uke måtte kunngjøre at det hadde realisert et tap på 1,8 milliarder på salg av statsobligasjoner. Salget måtte gjøres fordi det hadde oppstått en kontantskvis i banken, på bakgrunn av færre innskudd og flere kunder som ville ta ut penger samtidig.

SVBs obligasjoner var bokført som om de skulle holdes til forfall, men da banken ble tvunget til å selge unna obligasjoner, ble tapene synlige og bankens egenkapital visket ut. SVB hadde ikke rentesikret obligasjonsporteføljen i det hele tatt.

SVB var blant de 20 største bankene i USA, og en viktig finansieringskilde for tek- og oppstartsselskaper i Silicon Valley, nord i delstaten California.

I morgentimene ble det klart at HSBC har kjøpt SVBs britiske virksomhet for ett pund.

«Bank run»

SVB-krisen som nå altså har ført til to bankkollapser på under en uke, ble av forvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management beskrevet som «tegn på et typisk bank run», der mange kunder strømmer til banken for å ta ut penger samtidig.

Bloomberg skrev torsdag at Peter Thiels Founders Fund og en rekke andre venture-selskaper hadde bedt sine porteføljeselskaper om å flytte midler ut av SBV.

Hermanrud mener krisen aldri burde oppstått. Regnskapsreglene gjør det mulig for banker å tape store penger på sine investeringer uten å måtte bokføre tapene i regnskapet.

– Det er ikke bare et papirtap, det er et helt reelt tap. Det ville vært sunnere for hele systemet om de viste hva obligasjonene faktisk var verd i balansen. Da hadde ikke dette skjedd, fordi banken ville fått problemer med egenkapitalen for lenge siden og blitt tvunget til å selge obligasjoner, og om nødvendig hente mer egenkapital, før det gikk galt, sa han.

