Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, hadde 1,69 milliarder kroner investert i SVB-aksjer og 1,1 milliard kroner investert i SVB-obligasjoner ved utgangen av onsdag forrige uke, opplyser kommunikasjonsdirektør Line Aaltvedt i Norges Bank Investment Management mandag.

Det betyr at bankens kollaps har kostet Oljefondet flere milliarder kroner, ettersom det kun er kundeinnskudd som er blitt omfattet av redningsaksjonen fra amerikanske myndigheter.

– Dette er den største bankkollapsen i USA siden finanskrisen, og vi følger nøye med på situasjonen i markedet. Vi forventer å få tilbake noe penger fra obligasjonsinvesteringen i SVB, men det er for tidlig å si hvor mye, sier Aaltvedt.

Hun opplyser at Oljefondet også hadde aksjer for 16 millioner kroner i Silvergate og aksjer for 0,4 millioner kroner i Signature ved utgangen av onsdag, to kryptorelaterte banker som havnet i administrasjon den siste uken.

Ved utgangen av 2022 så Oljefondets eksponering slik ut, mot de tre ovennevnte selskapene:

SVB Financial Group, morselskapet til Silicon Valley Bank: 1,4 milliarder kroner, tilsvarende 1,01 prosent av selskapet.

Signature Bank: 160,1 millioner kroner, 0,22 prosent av selskapet.

Silvergate Capital: 40,1 millioner kroner, tilsvarende 0,74 prosent av selskapet.

I løpet av morgen- og formiddagstimene mandag har det vært store bevegelser i rentemarkedet som svar på utviklingen. Bare på noen timer har forventningen gått fra å være en Fed-økning på 0,25 prosentpoeng neste uke, til at det nå nærmer seg like stor tro på at USAs sentralbank holder renten i ro, ifølge CMEs FedWatch Tool.

Renten på de tiårige statsobligasjonene har også falt fra rett under fire prosent i midten av forrige uke, til rundt 3,7 prosent mandag morgen.

– Sett i lys av usikkerheten i banksystemet venter vi ikke lenger at FOMC (pengepolitisk komité, red.anm.) hever renten på sitt neste møte den 22. mars, skriver Goldman Sachs-økonom Jan Hatzius i en analyse søndag, gjengitt av CNBC.

