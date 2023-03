Artikkelen fortsetter under annonsen

SVB Financial Group melder fredag ettermiddag norsk tid at det er igangsatt en konkursbeskyttelsesprosess, eller Chapter 11, USA.

SVB Financial Group er holdingselskapet for banken som ble satt under offentlig administrasjon av amerikanske myndigheter i forrige uke. I en pressemelding opplyses det at de to andre virksomhetene i SVB, Capital og Securities, ikke omfattes av konkursbeskyttelsesprosessen.

Selskapet anslår at det har om lag 2,2 milliarder dollar i likvide midler, og skriver at det i tillegg til kontanter og eierandeler i SVB Capital og SVB Securities, også har andre verdifulle investeringer som det nå vurderes «strategiske alternativer» for.

Den samlede, langsiktige gjelden anslås til 3,3 milliarder dollar.

– Chapter 11-prosessen vil gjøre det mulig for SVB Financial Group å beskytte verdier samtidig som det vurderer strategiske alternativer for de andre virksomhetene. SVB Capital og SVB Securities vil fortsette å drifte som normalt mens konkursprosessen pågår, sier William Kosturos i SVB i meldingen.

Obligasjonsfellen

Det er gått en knapp uke siden Silicon Valley Bank, SVB Financials tradisjonelle bankvirksomhet, ble tatt over av sikringsfondet FIDC i USA.

Det skjedde etter et par turbulente dager på Wall Street der aksjekursen stupte de foregående dagene. Først kunngjorde banken et milliardtap som følge av realiseringen av lange statsobligasjoner, før det så måtte ut i markedet og melde at det var et akutt behov for ny kapital.

Banken hadde bokført langsiktige obligasjoner som om de skulle holdes til forfall, men da kundene ville ta ut innskuddene, måtte banken realisere store tap.

Egenkapitalen var tapt, og banken trengte påfyll. Kundene strømmet til for å ta ut penger, og banken fikk et uløselig likviditetsproblem. Flere har riktignok pekt på SVB som et ekstremtilfelle, ettersom banken tok stor risiko og ikke hadde rentesikret porteføljen i det hele tatt.

Amerikanske medier har i etterkant av kollapsen omtalt at flere venture-fond ba sine porteføljeselskaper om å ta pengene ut av SVB, i frykt for en kollaps. Dermed var «bank run-et» et faktum.

Innskyterne ble reddet

Redningsaksjonen fra amerikanske myndigheter innebar at innskyterne fikk sine penger garantert, samtidig som at aksjonærer og visse långivere satt igjen med tapene.

Det har fått byråkrater i Europa til å se rødt.

Mange er av oppfatningen av at amerikanske myndigheter har gått rett imot sine egne føringer på hvordan man skal håndtere bankkriser i etterkant av finanskrisen for 15 år siden. Ifølge kilder Financial Times har snakket med er det en frykt for at SVB-redningsaksjonen underminerte en felles, global forståelse av spillereglene.

– De brukte en slegge for å drepe en flue, oppsummerte Nicolas Véron ved den Washington-baserte tenketanken Peterson Institute til FT. Han mener det var «veldig bemerkelsesverdig» å skulle redde SVB, ettersom det setter en farlig presedens for eventuelle fremtidige redningsaksjoner av usikrede innskudd.

Kollapsen hos SVB blødde etter hvert over til det europeiske markedet på starten av denne uken, en uke som har vært preget av stor uro både i aksje- og rentemarkedet. I løpet av de siste dagene har Credit Suisse sikret et nødlån på flere milliarder kroner fra den sveitsiske sentralbanken, samtidig som at en annen lokalbank, First Republic, ble reddet av storbankene i USA som setter inn et samlet beløp på 30 milliarder dollar.

