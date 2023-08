Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs svingte mellom pluss og minus i åpningsminuttene mandag, og slik ble det også resten av dagen. Da Oslo Børs stengte, viste hovedindeksen et fall på 0,3 prosent.

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, svingte gjennom mandagen. Da Børsen stengte, ble et fat omsatt for 86,50 dollar etter å ha blitt løftet omkring én dollar den siste timen.

Kronen svekket seg mandag formiddag markant mot både dollar og euro, men styrket seg igjen da oljeprisen fikk et lite løft. En dollar koster nå 10,50 kroner, mens en euro koster 11,44 kroner.

Kina-trøbbel

Det var bred nedgang ved de asiatiske børsene mandag morgen, etter at nok en kinesisk eiendomsutvikler har fått store problemer. Country Garden Holdings, erkerivalen til det gjeldstyngede eiendomskonglomeratet China Evergrande, har falt nær 40 prosent på børs den siste uken.

Country Garden Holdings har fra mandag av stanset all handel i 11 av obligasjonslånene på det kinesiske markedet. Dette kommer etter at selskapet ikke klarte å betale renter på 230 millioner kroner på et obligasjonslån forrige mandag.

Selskapet har 30 dager på seg til å foreta et fullt oppgjør før obligasjonslånet havner i forfall. Kredittvurderingsselskapet Moody’s foretok en ny nedgradering av selskapets gjeld før helgen – for andre gang i august.

«Selskapets problemer vil sannsynligvis spre seg til resten av Kinas eiendoms- og finansmarkedet. Mer konkret er det sannsynlig at en ytterligere svakere utvikling vil svekke markedssentimentet og forsinke oppgangen i Kinas eiendomsmarked», skrev Moody's Investors Service på fredag.

– Veldig skummelt

Eikas sjeføkonom, Jan Ludvig Andreassen, er bekymret. Han viser til en artikkel fra Wall Street Journal, der flere kinesiske boligkjøpere forteller at de venter på at boligprisene skal falle.

– Det er veldig skummelt at folk sier det, for da blir høstens boligbygging elendig. Country Garden er en av de sunnere kinesiske aktørene, så da kan du tenke deg hvor elendig det er rundt omkring, sier Andreassen.

Andreassen viser til at de kinesiske konsumprisene nå har negativ tolvmånedersvekst, altså deflasjon.

– Meldingene fra Kina gjennom sommeren tyder på at Kina får vekstproblemer, så nedsiderisikoen for verdensøkonomien øker hver måned. Det er noe både aksje-, rente- og eiendomsinvestorer bør tenke litt på.

Mens Vesten fortsatt sliter med høy inflasjon, og forsøksvis kjøler ned økonomien med økte renter, har Asia og fremvoksende økonomier vært et lyspunkt for verdensøkonomien. Det har vært ventet at Asia skulle stå for to tredjedeler av den økonomiske veksten frem til 2025.

– Hvis Kina får problemer, får verdensøkonomien også problemer. Du kan si at USA og Europa utgjør 40 prosent av verdensøkonomien og at de burde kunne dra dette, men det er ingen tegn til at vi får en særlig vekst her. Det blir ingen ekspansiv finanspolitikk, og rentene vil forbli høye, sier Andreassen.

– Er spillet over?

Andreassen har lenge hatt et svært optimistisk syn på Oslo Børs, der hovedindeksen ikke er langt unna all-time high. Nå tror ikke Andreassen på videre oppside.

– Hvis Asia får en nedkjøling, da kan oljeprisen falle som en stein. Jeg tror Oslo Børs har gjort sitt for i år, men jeg ser ikke fare for noe stort krakk. Jeg gjetter på at børsen bare vil sige nedover på at oljeprisen gradvis faller, slik forwardkurven indikerer.

Andreassen understreker at det alltid er mye usikkerhet rundt Kina-tall, men han antar at det går enda verre enn de offisielle tallene antyder.

– Kina har gjort mange feilslåtte og ulønnsomme investeringer, noe vi kjenner igjen fra alle kommunistland. Den kinesiske vekstmodellen har vært fullstendig galskap. De har satset på fem prosent bnp-vekst uten befolkningsvekst, og alt har vært finansiert med gjeld. Jeg har advart om dette så altfor lenge. Nå spør man seg: Er spillet over?