Skal avholde folkeavstemning over ny skatt på arv og gaver: Vil kreve økt skatt av de superrike i Sveits

De norske milliardærene som har flyttet til Sveits for å unngå skatt risikerer nå å få sitt livs største skattesmell i Sveits. – Skatt skal betales for å dekke opp for fellesskapet, ikke for å rane folk for penger, sier norsk milliardær.