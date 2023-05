Artikkelen fortsetter under annonsen

Bergenseren Gunnar Greve (41) regnes som en av Norges største artistmanagere og produsenter. Han har hatt stor suksess som manager og representerer for øyeblikket en av Norges største artister, Alan Walker. I tillegg til rollen som manager skriver han også låter og var blant annet en av låtskriverne til den berømte Alan Walker-sangen «Faded» som endte på Billboard Hot 100.

Suksessen har generert store summer som Greve blant annet har bruk til å kjøpe seg en villa i Holmenkollen i Oslo for 22,4 millioner kroner. Villaen overtok han i 2019.

Nå er Greve saksøkt av Skatteetaten Skatteinnkreving som vil ha 2,48 millioner kroner av Alan Walker-manageren. Etaten har tatt pant i den 280 kvadratmeter store villaen for det ubetalte skattekravet. Det viser et oppdatert pantedokument for boligen.

I dokumentet opplyses det om at det er gjennomført en utleggsforretning 4. mai.

Forsinket betaling av forskuddsskatt

Greve forklarer skattekravet med forsinket betaling av forskuddsskatten. Han skriver til DN at han ikke ønsker å kommentere noe mer utover dette.

Skatteetaten opplyser på sine hjemmesider at pantsetting kan unngås, dersom den som skylder pengene betaler tilbake før utleggsforretningen. Denne fristen har Greve gått glipp av, og nå må han trolig enten betale kravet i sin helhet, eller klage på kravet innen en måned etter at pantet ble tatt.

Greve har vært dommer i talentprogrammet Idol i fem sesonger. I 2018 figurerte han som dommer sammen med Tshawe Baqwa og Silje Borgan Larsen. (Foto: Thomas Reisæter/ Tv2)

Ifølge ligningstallene for 2021 hadde Greve en inntekt på åtte millioner kroner og en netto formue på 10,6 millioner kroner. Han betalte 3,4 millioner kroner i skatt. Inntekten er imidlertid mer enn halvert fra 2020 da artistmanageren hadde en inntekt på 18,9 millioner kroner.

Millionvirksomhet

I 2012 etablerte artistmanageren musikkselskapet Greve Mer. Siden den gang har virksomheten vokst seg til en av de mest innbringende i norsk musikk.

I dag kontrollerer han et konsern på ti selskaper gjennom sitt heleide holdingselskap G. Greve Holding AS. I konsernet finner vi blant annet Mer Recordings, Mer Content og Mer Management som dro inn over 100 millioner kroner i omsetning i 2021, på henholdsvis 56,6 millioner, 26,3 millioner og 21,4 millioner.

Greve Holding hadde samme år et resultat før skatt på snaue 2,6 millioner og 12,7 millioner kroner i 2020.

Utenom verdensstjernen Alan Walker, hvis låter strømmes i milliardtall, har Greve representert artister som Kaveh, Tommy Tee, Lars Vaular, Paperboys og Vinni.

Prøver lykken i USA

I februar ble det kjent at Greve tar med seg familie og forretninger til USA. Ifølge VG sendte plateselskapet Mer ut en invitasjon til en avskjedsfest med overskriften «MER ENN NOK».

«Etter et innholdsrikt og eventyrlig tiår takker vi av og sier farvel til Mer-merkevaren og -selskapene slik vi kjenner dem, før vi prøver lykken på andre siden av dammen og starter et nytt kapittel», het det i invitasjonen.

Greve bekreftet i etterkant overfor VG at han og familien flytter til Orlando i Florida i løpet av denne våren.