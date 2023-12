De 2000 best betalte advokatene: 73 advokater tjente over 20 mill. i fjor Fem av de ti best betalte advokatene i fjor er fra Schjødt. Tre av de 20 øverste på listen er kvinner.

1 min Publisert: 06.12.23 — 06.40 Oppdatert: 10 timer siden