Som vanlig er listen over de «unge» med de høyeste inntektene og de høyeste formuene pepret med arvinger, men også musikere og idrettsprofiler med suksess i utlandet popper opp blant gamle penger og mellomgamle penger.

Her kan du se listen over de under 35 år som tjente mest i fjor.

Tidligere barneskuespiller

Helt på topp ligger Ferd-arving Alexandra Gamlemshaug Andresen (27) med en inntekt på 113 millioner kroner. Hun ligger for øvrig også på annenplass på formuestoppen blant de unge, kun slått av Gustav Magnar Witzøe med en formue på 27 milliarder kroner.

Oslo 20191103. Katharina Gamlemshaug Andresen under kjendisgallaen på Gamle Logen. Foto: Vidar Ruud / NTB (Foto: Vidar Ruud) Mer...

Bak Andresen følger den tidligere barneskuespilleren Nikolai Ilias Kyttaris Djupesland (33) med inntekt på 116 millioner kroner. Tidligere i år skrev Finansavisen at Djupesland kjøpte en ærverdig Frogner-villa i Oslo på over 300 kvadratmeter for 64 millioner kroner. Han er blant annet kjent som «Johnny» i første sesong av barne- og ungdomsserien «Johnny og Johanna» tidlig på 2000-tallet. Djupesland er sønn av Per Gisle Djupesland og Helena Kyttari Djupesland, gründerparet bak Optinose.

På tredjeplass kommer Kyrre Gørvell-Dahll (32), bedre kjent under artistnavnet Kygo, med en inntekt på 54 millioner kroner. Den verdenskjente artisten slo igjennom på musikkfronten for mange år siden og bergenseren har i flere år figurert høyt oppe på inntektslistene.

Fotballspiller høyt oppe

Ser man lenger ned på listen finner man flere som har bygget seg opp selv på ulike arenaer, blant annet kryptoinvestor Sebastian Samuel Samuelsen (39) med en inntekt på 35 millioner kroner, teknologigründer Dyar Al-Ashtari (28) med en inntekt på 33 millioner kroner og tennisspiller Casper Ruud (24) med en inntekt på 31 millioner kroner.

Også artist Alan Walker (26) med inntekt på 28 millioner kroner og fotballspiller Erik Botheim (23) med en inntekt på 17 millioner kroner ligger høyt oppe på listen.