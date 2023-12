Artikkelen fortsetter under annonsen

Grytidlig onsdag morgen ble skattelistene for 2022 offentliggjort. Som vanlig figurer mange av næringslivets og finansbransjens mest prominente navn høyt oppe på listen.

Se listen over hvem som tjente mest i 2022.

Øverst på listen troner den Sveits-utflyttede investoren og Aker-eier Kjell Inge Røkke (65). Røkke hadde en inntekt på 411 millioner kroner i fjor.

Bak ham følger Ranveig Bergstøl (76) med en inntekt på nær 400 millioner kroner. DN har tidligere skrevet at Bergstøl var blant dem som fikk store summer inn på konto etter Bewi fikk tilslag på å kjøpe emballasjeprodusenten Jackon.

På tredjeplass ligger investor og aksjeplukker Øystein Stray Spetalen (61) med en inntekt på 353 millioner kroner. Spetalen er ofte omtalt som en av de største bjellesauene på Oslo Børs og kjent for å ha en nese for gode aksjeinvesteringer.

Bak ham igjen følger eiendomsinvestor Edgar Haugen (58) med en inntekt på rundt 300 millioner kroner. Gjennom sitt heleide eiendomskonsern Ragde Eiendom eier han flust av boliger og næringseiendom, hovedsakelig i Oslo og Bergen, men eier også bygg i Norden og et par andre land i Europa.

På femteplass kommer lakseoppdretter Gerhard Meidell Alsaker (61) med en inntekt på 266 millioner kroner. Alsaker startet i 1986, 24 år gammel, opp Alsaker Fjordbruk med en oppdrettskonsesjon i Onarheimsfjorden sammen med faren, som var brisling- fisker i fjorden. I fjor omsatte Alsaker-konsernet for rundt tre milliarder kroner.