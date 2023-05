Artikkelen fortsetter under annonsen

Anders Skar har meddelt Nordnets svenske toppledelse at han gir seg som sjef for Nordnet Norge. Han har de siste 16 årene ledet den norske delen av nettmegleren. Skar opplyser at han har arbeidet 18 år i selskapet og at han vil være tilgjengelig for styret frem til det har funnet en arvtager.

– Dette har selvfølgelig ikke vært en enkel beslutning, men etter mange runder, og ikke minst 18 år i selskapet så har jeg kommet til den konklusjon at det er på tide å gjøre noe nytt, uttaler Skar i pressemeldingen.

Nordnet skriver at selskapet har økt kundebasen fra 30.000 til 375.000 i Norge gjennom Skars år i sjefsstolen. I 2019 kjøpte Nordnet den argeste konkurrenten, Netfonds, for omkring 660 millioner svenske kroner.

I 2020 solgte investeringsfondet Nordic Capital og Öhmangruppen seg ned som eiere i Nordnet gjennom en børsnotering av Nordnet. Den gang satt Skar på Nordnet-aksjer for 20 millioner kroner, og siden har Nordnet-aksjen steget 60 prosent.