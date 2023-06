Artikkelen fortsetter under annonsen

Det familieeide investeringsselskapet Smedvig styres av Anna Smedvig og forvalter enorme verdier. Fra årsregnskapet for 2022 fremkommer det at selskapet har eiendeler tilsvarende 14,2 milliarder kroner, en økning på snaue to milliarder fra fjoråret.

Selskapet fikk videre et driftsresultat på 407,9 millioner kroner i 2022. Det er en markant nedgang fra 2021, da driftsresultatet beregnet seg til over fem milliarder kroner.

Den store differansen de to årene imellom skyldes snarere at 2021 var et uvanlig godt regnskapsmessig år fremfor at 2022 var et dårlig ett. Salget av datterselskapet Green Mountain gjorde nemlig at konsernet kunne innkassere en gevinst på 4,5 milliarder kroner, og som bidro til at regnskapsåret ble uvanlig sterkt.

– Fjoråret gikk omtrent som forventet, basert markedsutviklingen som var. Vi har en svært internasjonal portefølje som i stor grad fulgte markedet, sier daglig leder Odd Torland til DN.

Konsernet opplyser i årsregnskapet at det tjente 366 millioner kroner på salg av verdipapirer i 2022.

Smedvig as (konsern), årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 1552,7 8185,4 -81% Driftsresultat (ebit) 407,9 5101,6 -92% Resultat før skatt 336,3 4979,1 -93,2%

P/E-portefølje krympet

Torland forteller videre at Smedvig har en langsiktig investeringsstrategi og at de er veldiversifisert over en rekke sektorer og land. Flertallet av investeringene foregår i selskaper som ikke er notert på børs, såkalt private equity, samt noe i tredjepartsfond. Årsaken til det er at selskapet ønsker å aktivt påvirke selskapene det eier.

Torland forteller at private equity-porteføljen opplevde et mindre fall i 2022.

– Den illikvide porteføljen vår, bestående av private equity og eiendom, hadde en svak negativ utvikling i 2022. Dette skyldes i all hovedsak nedskrivninger av en slik størrelsesorden at det påvirket resultatet, sier Torland.

Fra regnskapets noter opplyses det at flere av selskapets datterselskaper i eiendomskonsernet er berørt av krigen i Ukraina.

«Krigen i Ukraina har ført til mindre tilgang på råvarer og betydelige prisøkninger for blant annet energi og byggevarer» kan man lese fra regnskapet. Videre fremkommer det at driften i 2023 er blitt positivt påvirket av børsrekylen i 2023.

Torland virker ikke å bekymre seg nevneverdig for de kortsiktige svingningene som forekommer i finansmarkedene.

– Vi er investert i markedet og sitter med en forholdsvis likvid portefølje. Vi har en langsiktig tilnærming og driver ikke mye med taktisk allokering, sier han.

En av Norges rikeste kvinner

Anna Margaret Smedvig overtok styringen av familieformuen etter sin far Peter T. Smedvig for rundt seks år siden. Farens søster Hjørdis Kluge Smedvig og hennes datter Julie Smedvig Hagland eier vel 20 prosent av verdien i familieselskapene. Det betyr at Anna Margaret Smedvig er en av Norges rikeste kvinner.

Smedvig-familiens investeringer er spredt på private equity-fond, likvide plasseringer i aksjefond, hedgefond og kontanter, eiendom og direkte private equity-lignende investeringer.

I Stavanger-området har selskapet milliardverdier i eiendom.