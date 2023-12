Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag morgen sendte Christen Sveaas' Kistefos ut et krav om ekstraordinær generalforsamling i Solstad, der aksjonærene vil bli bedt om å ta stilling til om det skal reises erstatningssøksmål mot styret.

Sveaas raser over måten restruktureringen av Solstad Offshore er blitt gjort på. Han mener Kjell Inge Røkkes Aker har «beriket» seg på bekostning av øvrige aksjonærer.

– Det er en skamplett for Oslo Børs og Norge som investeringsland at en dominerende aktør som Aker tillates å forskjellsbehandle og mishandle medaksjonærer. Vi skjønner ikke hvorfor styret i Solstad har latt seg villede av Aker til å mishandle aksjonærer gjennom en så skitten transaksjon, sier Sveaas.

Solstad-sjef Lars Peder Solstad kommenterer Sveaas' brev slik overfor DN:

– Det er for det første fullt av faktafeil på alle de sentrale punktene. Det går på alt fra Maksimus-kravet, alternative finansieringsforslag som de hevder foreligger, og at Kistefos har henvendt seg gjentatte ganger. Det har de ikke gjort, så det er direkte usant.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Grunnløst

Sveaas' store ord og trusler om søksmål skremmer ikke Solstad.

– Det er grunnløst. Brevet er fullt av faktafeil og påstander som ikke er riktige.

– Et av hovedpoengene til øvrige aksjonærer er at Aker får en uforholdsmessig stor andel. Hvorfor blir det slik?

– Det er en kombinasjon av den kapitalen Aker kommer med, gjeld som forfaller om kort tid og et krav som må tas hensyn til. Den kombinasjonen gjør at dette totalt sett ble den beste løsningen.

– Ikke et ran

Styreleder Harald Espedal i Solstad sier følgende om kritikken:

– Jeg synes egentlig markedets reaksjon på Solstad Offshore-aksjen etter at refinansieringen ble offentliggjort, forteller ganske mye. Aksjen handles litt høyere nå enn da, hvis du tar hensyn til tegningsretter. Markedsreaksjonen tyder altså på at dette ikke er et ran av aksjonærene eller «veldig grisete», sier han.

Harald Espedal er styreleder i Solstad Offshore. (Foto: Elin Høyland) Mer...

– At du har dette kursforløpet, er ganske uvanlig for et selskap der verdien av egenkapitalen er to milliarder og du har et egenkapitalbehov på fire milliarder. Hvis du må hente det dobbelte av egenkapitalen er det vanlig at aksjekursen blir massakrert, men det har ikke skjedd her, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Noe av det heftigste jeg har lest på 31 år

Espedal mener refinansieringen er løst på en måte som sikrer eksisterende aksjonærers verdier, og mener markedet har gitt bekreftelse på dette.

– Og da har man ennå ikke tatt høyde for verdien av tegningsretter, der man kan gå inn med mer kapital. I tillegg er det gode muligheter til verdiskaping fremover i gjenværende flåte hvor dagens Solstad Offshore-aksjonærer eier 100 prosent.

– Aker får ifølge Sveaas en uforholdsmessig stor andel. Hvorfor blir det slik?

– Det var en komplisert situasjon der vi måtte finne en løsning med banksyndikatet. Det var en balansering av forskjellige alternativer som vi hadde en gjennomgang av, og dette var det beste alternativet.

– Påstandene om at dette er grisete mener du er helt feil?



– Jeg ser ikke noe ved verdiutviklingen som indikerer at det er tilfellet. Vi bevarer eksisterende aksjonærers verdier og sikrer et verdistigningspotensial.

Redningsplan

Sveaas' kraftsalve kommer halvannen måned etter at Solstad la frem en omfattende restruktureringsplan etter lengre tids samtaler med kreditorene. Redningsplanen innebærer store endringer i konsernet, der det dannes et nytt morselskap som skal få skutt inn fire milliarder i fersk kapital.

Det innskuddet kommer i form av kontanter, men også et av de mest sofistikerte skipene i bransjen, Normand Maximus, som verdsettes til én milliard kroner. Det er Aker-kontrollerte AMSC som eier skipet, og Aker selv tar 2,25 milliarder kroner av emisjonen på de resterende tre milliardene. Dette selskapet tar over mesteparten av flåten til Solstad. Etter restruktureringen vil Aker eie minst 41 prosent og AMSC 18 prosent.

Gigantskipet «Normand Maximus» verdsettes til én milliard kroner. (Foto: Kees Torn/Flickr) Mer...

Kistefos reagerer sterkt på at Aker, som i dag eier 22,9 prosent av Solstad, legger beslag på en uforholdsmessig stor andel av den nye kapitalen. Kistefos eier på sin side 15 prosent av Solstad.

Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen sa til DN tidligere torsdag at det ikke har vært noen kontakt mellom Aker og Kistefos etter at redningsplanen ble lagt frem i slutten av oktober.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.