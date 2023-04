Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag morgen meldte Lumi Gruppen, som eier privatskolene Sonans og Oslo Nye Høyskole, at styret har anbefalt et oppkjøpstilbud fra et datterselskap av Hanover Active Equity Fund, som er selskapets største eier med over 25 prosent av aksjene.

Budet er på 15,25 kroner per aksje. Det er 24 prosent høyere enn fredagens sluttkurs, og priser hele selskapet til litt over 800 millioner kroner. Lumi-aksjen steg totalt 23,3 prosent til kurs 15,10 kroner på Oslo Børs mandag.

Gevinst for Hofstad

Selskapet gikk på børs februar 2021, og har hatt en katastrofal utvikling målt over tid. Dårlige nyheter og svake resultater har sendt aksjekursen ned over 80 prosent fra toppen som ble nådd august 2021.

Privatinvestor Andreas Wold Hofstad (28) har imidlertid grunn til å være fornøyd. Han traff bunnen i Lumi-aksjen høsten 2022, og har kjøpt aksjer jevnt og trutt siden. Etter mandagens kursoppgang sitter han med aksjer til en verdi av 18 millioner kroner.

Andreas Wold Hofstad (28) fra Trondheim har bygget opp en betydelig aksjeformue. (Foto: Gorm K. Gaare) Mer...

Ifølge DNs beregninger, basert på informasjon fra aksjonærdatabasen Holdings, har Hofstad betalt rundt 11 millioner kroner for aksjene. Det vil si at han ligger an til en gevinst på over syv millioner kroner dersom budet aksepteres.

– Jeg har ikke sett på dette enda, men skal gjøre det i løpet av dagen. Så dessverre ingen kommentar foreløpig, skriver Hofstad i en sms.

Investormilliardær Egil Dahl er blant dem som har vært med over lengre tid. Beholdningen hans har en verdi på 24 millioner kroner, men Dahl har ifølge DNs beregninger betalt mer enn dobbelt så mye for Lumi-aksjene.

– Det har jeg nok ingen kommentar til, skriver Dahl på spørsmål om hva han tenker om budet.

Ledelse og styret har godtatt

Tilbudsperioden er ventet å begynne innen 8. mai og vil vare i 20 virkedager, med forbehold om forlengelser. Ifølge mandagens børsmelding har styret og ledelsen i Lumi Gruppen godtatt budet, og sammen eier disse 3,55 prosent av aksjene i selskapet.

Administrerende direktør Erik Brandt sitter på 980.000 aksjer til en verdi av 14,5 millioner kroner. I børsmeldingen sier han:

– I den kommende fasen vil tilgang til stabil og langsiktig finansiering være en viktig faktor for selskapets suksess. Hannover vil tilby dette, i tillegg til verdifull operativ ekspertise.

Lumi Gruppen skal etter planen strykes fra Oslo Børs, og budgiveren vil tvangsinnløse resterende aksjer i selskapet dersom det oppnås en akseptgrad på 90 prosent.

I begynnelsen av mars hentet Lumi Gruppen 175 millioner kroner i en rettet emisjon til kurs 10,5 kroner, altså langt lavere enn oppkjøpstilbudet. Ifølge mandagens børsmelding har selskapet en plan om påbegynnelse av reparasjonsemisjonen i dag, mandag 24. april.