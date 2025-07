For øyeblikket forbereder 250 norske selskaper seg på transaksjoner med innkjøpt programvare fra Admincontrol. – Det er et relativt høyt antall sammenlignet med de siste to årene, noe som kan tyde på en økning i transaksjoner fremover, sier Admincontrol-sjef Møyfrid Øygard.

Foto: Øyvind Elvsborg