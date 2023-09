Artikkelen fortsetter under annonsen

Bedrifter og boliglånskunder i Norge, eurosonen og USA har trolig snart fått servert siste renteøkning fra sentralbankene, om økonomenes anslag legges til grunn. Sentralbankene finjusterer nå tiltakene rettet mot inflasjonshete økonomier.

– Vi er langt nærmere et «tipping point» enn for et år siden. Doseringen, i form av renteøkninger, er såpass kraftig at sentralbankene må sjekke mye mer nøye hvorvidt «pasientene» tåler og tilpasser seg medisinen, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

Han viser til nettopp bedriftene og husholdningene.

To nøkkeltall denne uken kan gi et signal om veien videre for rentene og kronekursen:

Mandag viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at prisveksten i august endte på 4,8 prosent på årsbasis, og kjerneinflasjonen endte på 6,3 prosent. Prisveksten var dermed betydelig lavere enn det som var ventet.

Torsdag er det ventet tall fra Norges Banks kvartalsvise rapport Regionalt nettverk.

– Må veldig store avvik til

De siste to årenes kraftige renteoppgang har enda ikke veltet fullt ut i Norge og andre økonomier, og sentralbankene tar seg derfor varsomt frem: gang på gang gjentar de at de vil anse og betrakte innkommende data løpende.

– Innkommende data er mye viktigere nå enn da renten åpenbart var for lav, konstaterer Andreassen.

Også i utlandet kommer viktige tall denne uken.

I USA viser den amerikanske sentralbanken (Fed) ferske inflasjonstall for august, mens den europeiske sentralbanken (ECB) potensielt kommer med ny renteøkning.

Norges Bank og Fed følger etter med rentebeslutninger uken etter. Og blant Norge, eurosonen og USA regner Andreassen det som mest «bankers» at Norges Bank hever renten én gang til.

– Det er, basert på både Norges Banks klare beskjed i august, og markedsprisingen, svært lite sannsynlig at Norges Bank ikke hever renten, sier Andreassen.

Han tror det må veldig store avvik til i både inflasjonstall og Regionalt Nettverk-rapporten fra Norges Banks egne anslag, før Norges Bank endrer syn.

På den annen side har Norges Bank løftet rentebanen ved nesten hver anledning, som er annethvert rentemøte.

– Det kan selvsagt skje denne gangen også, og sterk lønnsvekst er trolig det sterkeste argumentet for det akkurat nå. Imidlertid ser vi svært klare tegn på at renteøkningen virkelig biter, sier Andreassen.

Renten biter

Markedet priser per nå inn rentetopp for styringsrenten på 4,5 prosent i Norge, slik det har gjort noen måneder. Norges Bank selv anslår rentetopp på 4,25 prosent, og Andreassen er i samme leir.

– Men det er veldig close call.

Andreassen fortsetter:

– Vi ser sterke tegn på at renten nå biter. Det er ikke et land i verden, noen gang, som har hatt større rentefølsomhet enn det nordmenn har nå. Vi ser det på igangsettingstallene for bolig, bilsalg, varehandelen, kredittveksten – som er avtagende. Økonomien gir beskjed om at dette virker – rentene er nå klart innstrammende, sier Andreassen.

Oddmund Berg, seniorøkonom i DNB Markets tviler også på at Regionalt Nettverk-rapporten vil vise noe veldig annet enn det Norges Bank selv har lagt til grunn: en fortsatt avmatting av kapasitetsutnyttelsen blant norske bedrifter, og utsikter til flat eller moderat vekst.

– Kan Regionalt Nettverk-rapporten i så måte by på en overraskelse?

– Forrige utgave, i juni, meldte om ventet produksjonsvekst på 0,3 prosent for andre og tredje kvartal. Det var en kraftig oppgang fra rapporten i første kvartal. Jeg regner med det vil falle tilbake til 0,0 eller 0,1 prosents vekst, som er i tråd med Norges Banks anslag. At det blir veldig mye svakere har jeg vanskelig for å tro – ser vi minus 0,2–0,3 er det på kanten til å påvirke rentebeslutningen, men at det skjer vil overraske meg.

Allerede priset inn

– Det er ellers helt usannsynlig at renten heves i USA i september, men omkring 50 prosent sannsynlighet for at det skjer i november, sier Andreassen, som legger til at rentenivået i USA ligger godt over rentenivået her til lands.

For eurosonen er bildet litt annerledes: flat økonomisk vekst og svake innkjøpssjefsindekser peker i retning rentepause, mens fortsatt høy pris- og lønnsvekst samt varmt arbeidsmarked trekker i retning mer medisin.

Markedet priser inn omkring 30 prosents sannsynlighet for heving til uken, men 60 prosents sannsynlighet for at rentene heves en eller annen gang før nyttår.

– I et scenario der Norges Bank hever renten, men ikke Fed og ECB, vil det kunne trekke opp kronekursen?

– Neppe, fordi det scenarioet ligger inne i markedsprisingen allerede. Overraskelsen vil eventuelt være at Norges Bank ikke hever, eller at de oppjusterer rentebanen enda mer, sier Andreassen.