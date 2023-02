Artikkelen fortsetter under annonsen

I slutten av januar ble en ansatt hos Sparebank 1 SMN i Trondheim pågrepet og siktet for grovt underslag av bankens midler. Mannen i 20-årene ble varetektsfengslet og har erkjent straffskyld for siktelsen.

Hverken politiet eller banken ville bekrefte hvor stort beløpet var, da siktelsen ble kjent.

– Sparebank 1 SMN anmeldte torsdag 19. januar 2023 en innleid vikar etter å ha blitt utsatt for grovt underslag. Foreløpige undersøkelser viser at det kan være snakk om flere titall millioner kroner, skrev banken i en børsmelding.

Torsdag morgen bekrefter Sparebank 1 SMN i en bøsmelding at den bankansatte er siktet for å ha underslått i underkant av 75 millioner kroner. 50 millioner kroner av dem er tapt. I tillegg til siktelsen for grovt underslag, er mannen også siktet for grov hvitvasking av utbyttet.

«Ville spekulasjoner»

– Banken er rammet av alvorlig økonomisk kriminalitet. I tillegg oppleves et grovt tillitsbrudd, gjennom at siktede har misbrukt sin tilgang til systemer for egen vinning og i tillegg manipulert våre kontrollfunksjoner, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN i meldingen.

Den siktede har forklart i avhør at store deler av midlene ble overført til to finansinstitusjoner i utlandet – én i Sverige og én i Tyskland. Politiet i Trøndelag har fått bistand fra Økokrim for å jakte pengene.

Ifølge børsmeldingen ble litt over 15 millioner kroner sikret i Sverige. Pengene skal ha blitt overført til bankkontoer i andre banker i Norge, og videre ut av landet. De skal ha blitt investert i verdipapirer og finansielle instrumenter med svært høy risiko.

– De siste to ukene har banken samarbeidet tett med politiet for å bidra til etterforskningen, og sikre så mye som mulig av midlene. Dessverre må vi konstatere at en stor del av pengene som er underslått har gått tapt etter det som ser ut til å være ville spekulasjoner i utlandet, sier Brøske.

Short- og CFD

Politiadvokat Ole Andreas Afret i Trøndelag politidistrikt bekrefter overfor DN at posisjonene er realisert. En del er blitt realisert før etterforskningen kom i gang, og tapene er konstatert før underslagene begynte.

– Ingen normal bank vil anbefale en småsparer å putte penger i slike produkter, sier Afret som er påtaleansvarlig i saken.

Han eksemplifiserer den siktedes portefølje med shortposisjoner og CFD-produkter, som står for contract for difference. CFD-er gir deg eksponering for kursutviklingen i andre verdipapirer som kan være alt fra aksjer, indekser, rentepapirer og råvarer. Det er belånte produkter der bare fantasien setter grenser for den risikoen som kan benyttes.

– Det er snakk om veldig «girede» produkter. Om man går «short» hovedindeksen på Oslo Børs, samtidig som den stiger, er pengene tapt svært fort. Disse produktene er belånt, men ikke bare to eller tre ganger.

Ifølge Afret har den siktede benyttet meglerhus i utlandet, og langt ifra ordinære banker.

– Vi snakker om veldig risikable posisjoner.

Førte tilbake penger

Ifølge banken tilbakeførte den siktede en del av beløpet til banken før pågripelsen. Netto beløp som er ført ut av banken er i overkant av 66 millioner kroner.

– Vi har nå etablert god oversikt over hendelsesforløpet, og har iverksatt flere strakstiltak. I tillegg er banken i gang med et omfattende arbeid for å vurdere ytterligere tiltak. Vi har også god dialog med Finanstilsynet, sier Brøske i børsmeldingen.

Ifølge politiadvokat Afret gjenstår et lite kontantbeløp som politiet regner med å få overført, men «det er bare en dråpe i havet», sier han.

– Innledningsvis i etterforskningen var det krevende og vanskelig å få oversikt over alt han gjort – disse posisjonene er ikke like lett å få oversikt over som en ordinær nettbank viser ulike kontoer.

– Kommunikasjonen har vært mer komplisert, da det har vært flere involverte. Nå har vi i Trøndelag politidistrikt direktekontakt med meglerhusene, og det har forenklet arbeidet noe, sier Aftret.

Ansvar hos den siktede

Sparebank 1 SMN har forsikring som dekker økonomisk kriminalitet, inkludert underslag. Forsikringen har en egenandel på 5 millioner kroner.

– Ansvaret må ligge hos den siktede, svarer Brøske på DNs spørsmål om hvor ansvaret ligger for at noen kan utnytte svakheter i bankens systemer.

– Vi har iverksatt noen strakstiltak, og vurderer fortløpende om det er behov for ytterligere tiltak.

– En erkjennelse av at bankens systemer ikke har vært gode nok?

– Nei, det er det ikke. Vi er blitt utsatt for grov økonomisk kriminalitet, og har derfor satt i verk noen umiddelbare tiltak.

Brøske vil ikke svare på om bankens systemer har blinket med røde lamper, eller om de ikke har blinket i det hele tatt. Han viser da til etterforskningen og bankens «sikkerhet», og at forholdene vil bli belyst i en straffesak.

Innleid vikar

I forrige uke fortalte advokat Christian Wiig i Advokatfirmaet Wiig & Co at den siktede har samarbeidet med politiet i avhør.

– Ifølge politiet har man ikke fått tilgang på andre aktiva enn det som ble opplyst fra siktede i avhør på torsdag og fredag, sa Wiig til DN onsdag.

