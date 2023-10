Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag morgen ble det kjent at de to bankene Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge skal slå seg sammen til det som vil bli Norges største sparebank. Den nye sparebanken vil hete Sparebank 1 Sør-Norge.

– Vi befester nå posisjonen som Norges desidert største sparebank, som blir en sterk konkurrent til norske og nordiske forretningsbanker. Dette blir en kraftfull aktør med hovedkontor utenfor hovedstaden, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank i en børsmelding torsdag.

Nåværende konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer, blir konsernsjef i Sparebank 1 Sør-Norge, mens nåværende konsernsjef i Sparebank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen, blir visekonsernsjef.

Det vil ta noen måneder før kundene merker at de er del av en ny bank. Fusjonen skal behandles på en generalforsamling 5. desember, og deretter sendes en søknad til Konkurransetilsynet om godkjennelse

Fusjonen vil ikke føre til nedbemanninger, presiserer konsernsjef Fasmer. Fra venstre: Benedicte Schilbred Fasmer og Per Halvorsen med de to styrelederne Finn Haugan og Dag Mejdell i henholdsvis Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebank 1 SR-Bank i bakgrunnen. (Foto: Per Thrana) Mer...

Synergier på 2,5 mrd.

Under en pressekonferanse torsdag formiddag sa Fasmer at fusjonen vil gi synergier på kapitaliseringen av den nye banken tilsvarende rundt 2,5 milliarder kroner, ved at hele den nye banken reguleres på samme måte som SR-Bank i dag.

– Det er den viktigste motivasjonen rent finansielt, sier Fasmer.

Formålet med fusjonen er videre vekst, og ikke en kostnadsbasert fusjon, presiserer konsernsjefen i SR-Bank. Det vil ikke gjennomføres nedbemanninger i forbindelse med fusjonen.

De to nåværende konsernsjefene Benedicte Schilbred Fasmer og Per Halvorsen i henholdsvis Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge presenterer sammenslåingen av de to bankene som skal bli til Sparebank 1 Sør-Norge. (Foto: Per Thrana) Mer...

Blir tredje størst

Sparebank 1 SR-Bank i Stavanger har i en årrekke vært femte største bank i landet, og den klart største blant sparebankene. Dersom fusjonen med Sparebank 1 Sør-Øst blir godkjent, vil det i løpet av kort tid skape Norges tredje største bank med cirka 375 milliarder kroner i utlån.

Først vil banken gå forbi svenske Handelsbanken i størrelse. Handelsbanken hadde cirka 307 milliarder kroner i utlån både per andre og tredje kvartal i år.

I tillegg vil banken også passere dagens tredje største, Danske Bank, med god margin. Danske Bank har de siste årene hatt i størrelsesorden 340–350 milliarder kroner i utlån i Norge, men besluttet i sommer å kvitte seg med hele personmarkedsområdet i Norge. Dermed vil rundt 200 milliarder kroner i den norske utlånsporteføljen forsvinne ut av Danske Bank i løpet av det neste året, og mindre enn 150 milliarder kroner blir igjen.

Fortsatt er det et godt stykke opp til de to største aktørene i Norge: DNB og Nordea.

Opprettholder kontorstruktur

– Vi skal styrke den lokale sysselsettingen og bidra til mange attraktive arbeidsplasser i hele Sør-Norge. Vi inviterer derfor alle medarbeiderne i de to bankene til å bli med videre. Kontorene kompletterer hverandre geografisk, og vi opprettholder kontorstrukturen, sier Per Halvorsen, konsernsjef i Sparebank 1 Sørøst-Norge.

Sparebank 1 Sør-Norge vil til sammen ha 2300 medarbeidere og rundt 500 milliarder kroner i forvaltningskapital. Banken vil ha 375 milliarder kroner i utlån til folk og bedrifter, heter det videre i meldingen.

Hovedkontoret for Sparebank 1 Sør-Norge skal være i Stavanger. Kompetansemiljøer og konsernfunksjoner videreføres både i Sandefjord og Stavanger, ifølge bankene.

Den nye sparebank-giganten Sparebank 1 SR-Bank har lenge vært femte størst i det norske bankmarkedet, målt i utlån, og den nest største banken med norsk eierskap etter DNB.

Hovedkontor i Stavanger og har over 1500 ansatte

Har hjemmemarked i Rogaland, og kontorer helt fra Kristiansand til Bergen

Sparebank 1 Sørøst-Norge har hovedkontor i Sandefjord og har 660 ansatte

Hjemmemarked i Buskerud/Vestre Viken, Telemark og Vestfold

Resultat av fem fusjoner de siste årene: Blant annet Sparebank 1 BV, Sparebank 1 Telemark og Sparebank 1 Modum.

Samlet vil fusjonerte Sparebank 1 Sør-Norge få 370 milliarder kroner i utlån og hovedkontor i Stavanger

Største eier blir SR-stiftelsen, som er hovedeier i SR-Bank.

Gjennom fusjonen er bytteforholdet 68,9 prosent til Sparebank 1 SR-Bank og 31,1 prosent til Sparebank 1 Sørøst-Norge

Gjennomfører rettet emisjon

Sparebank 1 SR-Bank vil gjennomføre en rettet emisjon av nye aksjer på om lag én milliard kroner, som planlegges plassert etter børsens stengetid i dag.

– Det er for å ha god styringsfart, ha både utbyttekapasitet og vekstkapasitet mens vi venter på at vi skal få de nødvendige tillatelsene for gjennomføringen av fusjonen, og det betyr at banken står solid både kapitalmessig og distribusjonsmessig, sier Reinertsen under dagens presentasjon, ifølge TDN Direkt.

Emisjonen er garantert fulltegnet, heter det i meldingen.

Sparebank 1 SR-Banks ren kjernekapital vil blir økt med 0,7 prosentpoeng etter emisjonen. Ved utgangen av tredje kvartal hadde Sparebank 1 SR-Bank en ren kjernekapitalendring på 17,88 prosent, opp fra 17,83 prosent ved utgangen av andre kvartal. Til sammenligning er samlet krav til ren kjernekapital for Sparebank 1 SR-Bank på 17,35 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2023, skriver TDN Direkt.

