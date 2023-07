Store tap og dobbeltsmell for radarpar Gründerne bak Sportradar gikk på en solid aksjesmell i 2022 og tapte til sammen over 400 millioner kroner. De to sitter også med betydelige aksjeposter i kriserammede Easee.

1 min Publisert: 24.07.23 — 20.11 Oppdatert: 9 timer siden