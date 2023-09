Artikkelen fortsetter under annonsen

Det går mot en kjølig høst i boligmarkedet, slår økonomene i Statistisk sentralbyrå (SSB) fast i den ferske prognoserapporten som ble lagt frem fredag.

Økonomene anslår at boligprisene vil falle knappe 0,3 prosent i år.

– Lavere disponibel realinntekt som følge av den høye inflasjonen og den økte renten, bidrar til å trekke boligprisene litt ned også resten av året, sier forskningsleder Thomas von Brasch.

Realboligprisene, altså boligprisene justert for inflasjon, vil ifølge de ferske anslagene falle snaue syv prosent i år, og fire prosent i 2024. Det tilsvarer et realboligprisfall omtrent halvparten så stort som under bankkrisen på slutten av 80-tallet, påpeker SSB.

– Vi ser for oss at nedgangen fortsetter i 2024, før prisveksten blir positiv og tiltagende mot slutten av prognoseperioden, heter det.

I sin forrige rapport, fra juni, ventet SSB at boligprisene skulle falle 1,4 prosent i år, og 0,1 prosent neste år.

Til sammenligning venter DNB Markets et boligprisfall på 0,5 prosent i år.

Ser økning i tvangssalg

Ifølge Eiendom Norge har boligprisene steget med 5,7 prosent så langt i år, men de er likevel 1,6 prosent lavere enn for et år siden. Likevel er det tegn til nedkjøling. I august steg prisene 0,4 prosent, som er den svakeste august-måneden i statistikkens historie.

– Etter et sterkt halvår for boligmarkedet tyder mye på at den negative prisveksten for andre halvår anslått i forrige rapport er i emning. Sammen med de normale sesongvariasjonene gjennom året vil effekten av oppmykningen av utlånsforskriften sannsynligvis begynne å ebbe ut samtidig som økte utlånsrenter omsider begynne å bite, skriver SSB i rapporten fredag.

Samtidig skriver økonomene at de ser en økning i antallet begjæringer om tvangssalg av boliger i løpet av året, men at det ikke er noen tegn til at dette har hatt noen særlig innvirkning på markedet.

I kampen mot galopperende inflasjon har Norges Bank det siste halvannet året hevet styringsrenten 12 ganger, men det har ikke bidratt til et kraftig boligprisfall.

Nå ligger styringsrenten på fire prosent, og det er ventet at Norges Bank slår til med nok en heving om rundt to uker.

Boliginvesteringer faller

SSB-økonomene trekker også frem den svake utviklingen i nyboligmarkedet, og viser til at utviklingen har vært langt svakere enn ventet.

Så langt i år har boliginvesteringene falt med nesten 12 prosent, ifølge nasjonalregnskapet. Det er et godt stykke under det SSB la til grunn for hele 2023, i forrige rapport.

– Vi justerer anslaget for boliginvesteringene videre nedover med 5,7 prosentpoeng til en nedgang på 13,1 prosent for 2023. Økt oppmerksomhet rundt boligmangel vil trolig påvirke investeringene på lengre sikt. Derfor anslår vi en mer moderat nedgang i investeringene neste år, før investeringene øker i 2025 og 2026, heter det.

