Torsdag lå de to største børsene an til å falle noe, basert på indeksenes bevegelser i førhandelen. Og da børsene åpnet, så det også ut til bli slik. Men etter kort tid var kjøpslysten tilbake, og slik endte det for de sentrale indeksene:

Den brede aksjeindeksen S&P 500, industriselskapenes Dow Jones' 30 og teknologibørsen Nasdaqs 100-indeks steg alle omkring 1,2 til 1,3 prosent.

Målt med S&P 500 har det amerikanske aksjemarkedet steget over 15 prosent siden nyttår.

For en av enkeltaksjene som lå an til å falle markant torsdag, var Tesla. Førhandelen indikerte at elbilprodusenten ville falle nærmere tre prosent på Nasdaq-børsen, og i børsåpningen falt aksjen også 2,5 prosent. Etter en halvtime var kursfallet redusert til én prosent, og tilsynelatende er kjøperne tilbake i aksjen. I det handelen passerte to timer, var kursnedgang til og med blitt til kursoppgang. Robust var det dog ikke. Aksjekursen endte med et fall på 0,4 prosent.

Tesla var torsdag som vanlig blant de aller mest omsatte aksjene i USA, og ble denne gangen supplert av tek-aksjer. Deres kursutvikling var noe sprikende, og Nvidia falt 0,8 prosent.

Vix-indeksen faller

Aksjemeglerne fulgte Feds siste rentebeslutning med argusøyne onsdag. Fed-sjef Jerome Powells signaler om mulig to nye renteøkninger senere i år, slo indeksene i gulvet før stemningen rettet seg opp mot stengetid i New York.

Selv om aksjeindeksene onsdag og torsdag har pekt både opp og ned, og med brå svingninger dermed har signalisert at investorene kan være nervøse eller avventende, faller volatilitetsbarometeret. En av de mest kjente indikatorene, Vix-indeksen, var forrige uke på det laveste nivået etter koronapandemien brøt ut. Mandagen og tirsdagens lille løft er også i ferd med å viftes bort.

De siste dagers børsstemning har indikert at en del investorer tar ut gevinster etter solide oppturer, men det er altså også en tro på at aksjemarkedet skal inn i et roligere farvann enn på flere år.