Gründerselskap engasjerte voldtektsdømt rådgiver: – Kunne ikke skje på min vakt, sier eks-styreleder Anita Krohn Traaseth Startup Norway-toppen fikk fire år i fengsel for voldtekt begått under et firmaarrangement. Da dommen var sonet, ble han engasjert på ny av selskapets gründere Maja Adriaensen og Knut Wien. Det fikk styrelederen til å trekke seg umiddelbart.

2 min Publisert: 20.07.23 — 11.49 Oppdatert: 10 timer siden