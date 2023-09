Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2020 brukte Statens Pensjonskasse (SPK) i gjennomsnitt fire dager på å behandle totalt 7100 lånesøknader. Siden høsten 2021 har det vært to år med ganske hyppige renteøkninger hos de vanlige bankene, og SPK har fått en kraftig økning i antallet lånesøknader. Nå drukner den statlige ordningen i henvendelser fra statsansatte som ønsker rimeligere boliglån.

– Vi har veldig stor pågang, og den har vart lenge. Det har vært en lengre periode nå med mange renteøkninger og det medfører at vi får flere søknader enn det vi klarer å behandle, sier utlånssjef i SPK, Mette Ystebø Hagen.

I første halvår var gjennomsnittlig behandlingstid på 170 dager – altså mot fire dager i 2020. Og behandlingstiden har eksplodert, til tross for at SPK har tredoblet kapasiteten.

Låneiveren hos lærere, sykepleiere og andre statsansatte synes godt i SPKs utlånsmasse. Ved utgangen av første halvår var SPKs utlån til medlemmenes boliger på 58,1 milliarder kroner. Kun seks måneder tidligere var volumet på 45,5 milliarder kroner. Utlånsveksten på seks måneder var på nærmere 13 milliarder kroner, det vil si 28 prosent.

Om veksten opprettholdes ut året, skulle det tilsi at den årlige veksttakten er på nær 60 prosent. Det er trolig rekordartet i det norske boliglånsmarkedet.

– Vi gir et anslag for utlånsbehov som innspill til statsbudsjettet hvert år, og vi låner ut det vi trenger for å svare på etterspørselen, sier Hagen, som kan opplyse at 94 prosent av lånesøknadene skyldes ønsket bytte av dagens bankforhold.

En del av lønnspakken

SPKs tilbud om boliglån er tariffestet og finansieres over statsbudsjettet. Og det er staten som eier låneordningen. Om maksimalt antall medlemmer hadde utnyttet ordningen fullt ut, ville den vært på 1380 milliarder kroner – 50 prosent større enn DNBs boliglånsportefølje. SPK er fortsatt ikke i nærheten av det.

Lånesjef Mette Ystebø Hagen i Statens Pensjonskasse. (Foto: Anette Andresen/Statens Pensjonskasse) Mer...

SPK kan, som forvalter av boliglånsordningen i staten, tilby gunstig rente. Den settes av Skatteetaten og er den laveste renten en arbeidsgiver kan gi uten at den utløser fordelsbeskatning hos arbeidstager. Når bankene setter opp renten, og til dels raskt som nå, blir renteøkningene hengende etter hos SPK.

Fra 1. september er SPKs utlånsrente på drøyt 3,9 prosent – langt under dagens beste tilbud om en flytende rente hos de ordinære bankene.

SPKs tilbud er begrenset av et øvre kronebeløp, for tiden på 2,3 millioner kroner. Rentedifferansen innebærer på maksbeløpet at en statsansatt kan spare drøyt 3000 kroner i månedlige rentekostnader.

For utlånssjefens og for SPKs lånekunders del er det nå bare behandlingskapasiteten det står om.

I en melding på SPKs hjemmeside, oppdatert mandag, skriver SPK:

«Vi behandler nå søknader om refinansiering av boliglån og oppussing av bolig mottatt i perioden 18.–23. januar.»

Altså syv måneder etter at lånesøknaden ble sendt inn.

– Vi er veldig lei oss for at det er så lang behandlingstid om dagen. Vi vet at etterspørselen går ned når boligrenten stabiliserer seg, sier Ystebø Hagen.

Ikke alltid vært gunstig

– Vi skal forvalte ordningen på best mulig måte – vi skal ikke mene eller spekulere i hvor renten skal og når da vår ordning er fordelaktig eller ikke.

SPKs utlånssjef poengterer at SPK «må ivareta forvaltningen også når markedsrenten faller». For det har ikke alltid vært like populært for de av landets statsansatte som kan benytte ordningen, å sende inn en lånesøknad til SPK. I de periodene skal også de ansatte i SPK ha en jobb, hvilket har resultert i en løsning hvor SPK leier inn hjelp fra Intrum i de periodene når ekstra lånesøknader skal behandles.

I 2020 hadde utlånsmengden falt i flere år, og i 2021 stoppet fallet på 36 milliarder kroner. Antall årlige søknader var i syv av de ti foregående årene mellom 4500 og 8200. Altså søkte kun én prosent av de aktuelle medlemmene i SPK om å få benytte seg av den statlige låneordningen.

– Antageligvis skyldes dette at det er maksbeløp på vår låneordning, og for de aller fleste betyr det at de uansett må benytte seg av boliglån fra en bank i tillegg, sier Ystebø Hagen, og minner samtidig om:

– Det er ikke alltid at vår utlånsrente, som den er definert av Skatteetaten, er like konkurransedyktig. I de årene da det var lite rentebevegelse i boliglånsmarkedet, som i 2016–2018, var rentefordelen hos oss null eller bare 0,5 prosentpoeng.