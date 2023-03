Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens Statkraft får motvind fra flere hold, blant annet for milliardbonuser, vil ledelsen trosse børsuro og usikkerhet i finansmarkedet. Med datterselskapet Mer skal det teste investorenes lyst på store vekstambisjoner i det europeiske billademarkedet.

– Folk vil ha egentlig bare ha en fulladet bil hele tiden og et smertefritt elbileierskap, sier Mer-sjef Kristoffer Thoner.

Han viser til at det i dag anses å være fem millioner elbiler i Europa, og at en gjengs forventning er at dette tallet skal ganges med 15 frem mot 2030. I løpet av disse syv årene vil det trenges anslagsvis 40 millioner ladepunkter.

– Bare noen år senere er forventningen at det blir 50 millioner ladepunkter. Vi i Mer har nå satt opp slike i ti år i Norge, og vil ta del i det som blir et gigantisk skifte i Europa, sier Thoner.

For å få til det anslås det hos Statkraft og Mer at selskapet trenger tre milliarder kroner i frisk egenkapital.

Selvfinansiert fra 2024

Thoner og styrelederen i Mer, konserndirektør Jürgen Tzschoppe i Statkraft, vil ikke svare på hvor langt det er tenkt at Mer kommer med tre milliarder kroner. Og om det eventuelt er snakk om lånefinansiering i tillegg.

– Mer skal være selvfinansiert fra og med 2024, det er målet. Nå inviterer vi inn andre investorer, sier Tzschoppe.

Jürgen Tzschoppe (fra venstre), konserndirektør i Statkraft og styreleder i Mer, mener de finansielle markedene er på vei tilbake. Han tror det rette vekstselskapet fint kan noteres i dagens børsklima. Her med Kristoffer Thoner, konsernsjef i Mer. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Han har allerede hyret inn Carnegie og SEB som finansielle rådgivere, og sier Statkraft «ikke utelukker noen når det gjelder medeiere».

– Det kan være finansielle institusjoner, industrielle partnere eller andre som kunne tenke seg å bli med på dette. Vi er åpne for å diskutere dette med alle, sier Tzschoppe.

Han sender nå Thoner og resten av Mer-ledelsen ut på et heftig roadshow fra og med denne uken for å få investorer til å bite på kroken. Et alternativ som legges på bordet, er en full børsnotering av selskapet.

– Det eneste vi sier er at Statkraft fortsatt skal sitte med majoriteten av aksjene i selskapet, samt at vi er på jakt etter tre milliarder kroner i egenkapital, sier Tzschoppe, hvis munn blir en rett strek på spørsmål om prising av Mer.

Drømmer om 2021-prising

Hverken Mer eller Statkraft ønsker å kommentere prisingen av selskapet, men etter det DN erfarer ses det mot Amsterdam-børsen. Der er konkurrenten Fastned notert og har i dag en børsprising på 7,2 milliarder kroner, som dog opprettholdes av at kun 22 prosent av aksjene omsettes.

Mer anses å være dobbelt så stort som Fastned. Men om Statkraft skulle lykkes med en prising basert på disse forholdstallene, må co-investorene være fornøyd med en eierandel på kun 25 prosent for de tre milliardene Statkraft ber om. Da vil Mer prises til 12 milliarder kroner.

Kristoffer Thoner sjekker ladehastigheten. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Det vil i så fall være 2021-prising av et vekstselskap. Riktignok doblet Mer inntektene i fjor, men selskapets 35.000 ladepunkter bidro ikke mer enn at de totale inntektene endte på 626 millioner kroner. Over halvparten av inntektene kommer allerede fra utlandet, og selskapets drift i Norge må suppleres av vekst i Østerrike, Sverige, England og Tyskland for å nå ambisjonen.

– Vi skal skalere opp nye grønne løsninger, og utviklingen internasjonalt går veldig fort. Mer har en vekststrategi og nå vil vi se om andre kan være interessert i å bli med på den, sier Tzschoppe.

Mens Statkraft har kontantstrøm og finansielle muskler til å løfte en investering på tre milliarder kroner, antyder Tzschoppe at mye av nedsalget handler om å løsrive et selskap fra konsernet.

– Statkraft vil fortsatt holde på majoriteten av aksjene i første omgang, men mye av dette handler om at vi vil ha inn partnere som kan bistå selskapet i den neste vekstfasen. For Statkrafts del er det heller snakk om flere nedsalg og utfisjoneringer enn at konsernet skal holde på alt eierskap selv, legger Tzschoppe til.

Galopperende vekst

Mer-sjef Thoner mener det er liten grunn for at Mer ikke skulle klare å få en topp fem-plassering innen europeisk elbillading innen «noen år»:

– Det er ventet at markedet for elbillading vokser med 30 prosent hvert år de neste syv årene. Samtidig er det slik at markedene, som det tyske, i dag består av et mylder av tilbydere. Alt fra små, lokale elektrikere til større entreprenører og kraftselskaper. Markedet skal helt sikkert konsolideres. Det kan vi være med på å drive frem.

Thoner omtaler Mer som en totalleverandør for private husholdninger, borettslag, arbeidsgivere og offentlig hurtiglading. Mer har avtaler med selskaper som Olav Thon, McDonald's og Obos. Mens Mer lar andre aktører som Zaptec, Easee og Schneider konkurrere på den ene tekniske løsningen, selve ladeboksen i ytterenden, skal Mer ta seg av alt i bakkant etter at lokale installatører har satt opp den fysiske konstruksjonen. Den inneholder en fordeler av strømmen, som Mer har utviklet.