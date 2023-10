Artikkelen fortsetter under annonsen

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen har informert styret at han ønsker å slutte som konsernsjef, fremgår det av en melding tirsdag morgen. Han har vært toppsjef i selskapet i 14 år.

– Konklusjonen har modnet seg frem. Etter såpass mange år, er det riktig for meg. Selskapet er i god balanse også. Det pågår flere saker rundt Fosen, men stort sett er selskapet i en veldig god situasjon, oversiktlig og bra å ta over for en annen person.

– Du er 64 år, hva tenker du å gjøre fremover?

– Det har jeg ikke tenkt på, jeg vil vente litt med å bestemme meg. Men jeg kommer nok til å være tilknyttet selskapet en stund fremover, også etter at jeg trer av. Da blir det som konsulent, dersom styret ønsker det. Det er i forhold til en sluttavtale jeg har.

Avtalen, som Fellesforbundets leder Jørn Eggum har kalt grotesk, innebærer at Rynning-Tønnesen opprettholder 75 prosent av lønn frem til han blir 67 år, mot å jobbe halv tid. Avtalen ble inngått i 2010.

– Det er utgangspunktet, så blir det avkorting dersom jeg får andre inntekter. Det betyr at jeg ikke kan tjene mer enn den lønnen jeg har i dag. Så kan den avkortes til minimum halv lønn.

– Det er helt absurde tall og ordninger man har ordnet seg med. Tjene mye, jobbe lite: Det høres ut som noen har skutt gullfuglen, sa daværende Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen da DN omtalte avtalen i fjor. Hun mente han burde siden fra seg avtalen.

Ap-topp Terje Aasland sa i fjor at styrer som inngår slike avtaler må byttes ut.

4,5 mill. for halv jobb

Ved årsslutt i fjor hadde Rynning-Tønnesen en fastlønn på litt over seks millioner kroner, ifølge årsrapporten. Dermed kan han heve drøyt 4,5 millioner i lønn fra Statkraft som konsulent på halv tid.

Når han når pensjonsalder, i juni 2026, får han en pensjon tilsvarende 67 prosent av lønn dersom han har full opptjening, det vil si drøyt fire millioner kroner.

Selskapet har de siste fem årene levert en gjennomsnittlig avkastning på 26 prosent per år, inkludert utbytte til eier, heter det i en melding der det statseide selskapets verdi anslås til 300 milliarder kroner.

Rynning-Tønnesen betegner det som et privilegium å lede et selskap som bidrar til den grønne omstillingen gjennom utvikling av storskala fornybar energi. Etter 14 år sier han seg stolt over det alle ansatte har skapt sammen.

Det gis ingen tidslinje for når en ny konsernsjef skal være på plass, men selskapet skriver at det nå skal starte en prosess for å finne en ny leder. Rynning-Tønnesen fortsetter i stillingen inntil videre.

– Vi har gode interne kandidater, jeg regner med at styret vil vurdere både interne og eksterne. Frem til da vil jeg stå i stillingen 100 prosent så lenge jeg er i posisjon. Det blir ingen halvveis nedtrapping, sier Rynning-Tønnesen.

Nei, nei, nei

– Er du sliten eller umotivert?

– Nei, nei, nei. Det er ikke det. Det er bare at jeg føler jeg har sittet så lenge. Det er greit å få inn en ny person med nye perspektiver. Det stemmer for både selskapet og meg nå, etter en større reorganisering i fjor, og mye som er gjort. Så kan det være greit å ha fri en søndag også. De første ukene etter at jeg slutter, skal jeg ta helt fri. Det er lenge siden.

Rynning-Tønnesen har sittet i styret i rederiet Torvald Klaveness siden 2011. Nå vil han også vurdere andre styreverv.

Før han fikk toppjobben i Statkraft i 2010 var han konsernsjef i Norske Skog i fire år fra 2006.

– Jeg vil takke Christian for hans lederskap og alle bidrag til Statkraft. Selskapet har utviklet seg til å bli Europas største produsent av fornybar energi og en ledende global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har en robust plattform for videre vekst, både operasjonelt og finansielt, sier styreleder Thorhild Widvey.

