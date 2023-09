Artikkelen fortsetter under annonsen

Mer har vunnet kontrakten på 170 millioner euro med den tyske staten ved det tyske transportdepartementet (BMDV – Bundesministerium für Digitales und Verkehr).

– Dette er en gigantisk sak, fantastisk for Tyskland som land, og for kloden. For Mer er dette en superviktig kontrakt som passer perfekt i strategien om å bli en ledende aktør i Europa, sier Kristoffer Thoner, administrerende direktør i Mer.

700 ladepunkter

Mer skal bygge og drifte 83 ladestasjoner med totalt 700 ladepunkter langs de føderale tyske motorveiene, bedre kjent som «Autobahn». Satsingen er en del av prosjektet «Deutschlandnetz», som skal sørge for at nærmeste hurtigladepunkt kan nås på bare noen få minutter fra hvor som helst i Tyskland, og hurtigladealternativene langs de føderale motorveiene skal være innenfor 15 til 30 kilometer fra hverandre.

Utvikling og etablering er planlagt i perioden 2024-2026, og ladestasjonene vil av utseende minne om dagens bensinstasjoner, bare nå med strøm.

Totalt var 23 kontraktsområder ute på anbud, der den enkelte tilbyder kunne vinne maksimalt tre områder. Det har Mer nå lyktes med.

– Ved å vinne tre kontraktsområder tar Mer en sterkere posisjon i det tyske markedet. Dette gjør oss enda mer relevante og bidrar også til kostnadseffektivisering og stordriftsfordeler knyttet til eksempelvis anskaffelse, installasjon og drift, sier Thoner.

Mer har fra før over 36.000 ladepunkter i det Mer beskriver som de mest attraktive elbilmarkedene i Europa; Norge, Sverige, Storbritannia, Østerrike og Tyskland.

Børsnotering på is

Statkraft kommuniserte tidligere i år planer om nedsalg i Mer, ved å børsnotere selskapet og hente inn nye eiere, blant annet for å skaffe til veie tre milliarder friske kroner for å finansiere veksten i Europa. Thoner sier Statkrafts plan er å fortsette som majoritetseier.

Thoner sier disse planene ligger fast, men at dårlige markedsforhold gjør det uaktuelt akkurat nå.

– Finansmarkedene nå er for volatile, så tusenkronerspørsmålet er når det skjer, sier Thoner.

Han ramser opp i fleng høye renter, krigen i Ukraina, midlertidig kapitaltørke og geopolitisk uro som faktorer som vanskeliggjør børsnoteringer for tiden.

Statkraft i ryggen

Thoner sier dette uansett ikke er noe som haster, siden Statkraft stiller opp med både penger og det som ellers trengs.

– Statkraft går bra og støtter stødig vår europeiske ambisjon. Vi har per i dag tilgang til den kapitalen vi trenger, i hvert fall i det korte bildet, sier Thoner.

Når det gjelder prising av Mer sier Thoner at eierne nok har en idé, men at dette ikke er noe man ønsker å kommunisere. Han fremholder at det uansett er usikkert, gitt de vanskelige markedsforholdene.

Basert på prisingen av den nederlandske konkurrenten Fastned, som er børsnotert, kan man snakke om en prising på godt over ti milliarder kroner på Mer. Dette er gitt at man kjøper forutsetningen at Mer er omtrent dobbelt så stort som Fastned.