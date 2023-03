Artikkelen fortsetter under annonsen

Forbrukertilsynet nedjusterer boten til Stayclassy-gründer Thomas Holstad fra 400.000 kroner til 100.000 kroner, en bot han opprinnelig ble varslet om i desember i fjor.

Tilsynet mente Holstad og selskapet hadde brutt med regler angående markedsføring etter blant annet en salgskampanje i november der førpriser ikke ble oppgitt, og hvor det for flere produkter ble gitt inntrykk av en prisfordel som ikke var reell.

I fredagens pressemelding skriver tilsynet at saken nå er avsluttet på bakgrunn av konkursen som ble åpnet i Stayclassy i slutten av januar i år.

I merknadene til varselet om boten har Holstad opplyst at hans økonomiske situasjon «er endret som følge av konkursen», noe som er bakgrunnen for at tilsynet reduserer boten med 300.000 kroner.

– Lovbruddene anses like fullt som grove, spesielt siden Forbrukertilsynet har gitt omfattende veiledning, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet, i en pressemelding.

Holstad har anledning til å klage på vedtaket frem til 11. april.

Tvangsmulkt

Holstad har hele veien sagt at Stayclassy handlet i god tro om at retningslinjene ble fulgt, og beskriver det hele som en heksejakt.

I tillegg til boten, som nå altså er på 100.000 kroner, blir Holstad ilagt tvangsmulkt på 200.000 kroner. Denne utløses dersom han gjentar de samme lovbruddene, skriver Forbrukertilsynet.

Holstad mener fortsatt at han har sitt på det tørre.

– Forbrukertilsynet veiledet Stayclassy til å bruke ordet «rekordbillig» som et alternativ til «førpriser» på produkter som ble satt ned i pris og solgt rekordbillig. I etterkant sa tilsynet at det ble feil og varslet om bot fordi vi ikke viste førpriser.

– Det fortjener ikke den heksejakten jeg har opplevd eller noen bot i min verden, sier Holstad til DN fredag morgen. Han opplyser at han planlegger å anke boten som nå er nedjustert.

I tillegg til boten mot gründeren selv ble selskapet også varslet om en bot på 1,5 millioner kroner for villedende markedsføring.

Holstad har i sine merknader sagt at han mener Forbrukertilsynet har gitt feilaktig veiledning i forkant av kampanjen i november. Han har også trukket frem teknisk svikt som en årsak til at produktene ble markedsført uten reell besparelse. Forbrukertilsynet er ikke enig i Holstads gjengivelse av veiledningen som tidligere er gitt, og tilsynet mener videre at Holstad, som daglig leder og styreleder, er ansvarlig for at det tekniske er i orden.

Startet pengeinnsamling

Bare en drøy uke før Stayclassy begjærte konkurs satte Holstad i gang en alternativ pengejakt gjennom innsamlingssiden Spleis, som drives av Sparebank 1.

Innsamlingssiden ble raskt avviklet av banken, som uttalte at «det ikke var en type innsamling som den ønsket å ha på Spleis».

Det var Holstad selv som startet «Spleisen», der det ble oppgitt at ønsket innsamlingsbeløp var på en halv million kroner.

I slutten av januar var konkursen et faktum etter at selskapet «ikke hadde lyktes med rekapitalisering». Selskapet hadde blitt begjært konkurs av to tidligere ansatte tidligere i uken.

Selskapet har ikke levert årsregnskap for 2021. I 2020 var omsetningen på 63 millioner kroner, med et resultat før skatt på 4,3 millioner kroner.

Holstad opplyste til Avisa Oslo i januar at Stayclassy hadde et elendig år i 2022, med en omsetning på 13 millioner kroner. Lokalavisen skrev også om flere ubetalte regninger som har endt hos Namsmannen.

