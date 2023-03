Artikkelen fortsetter under annonsen

Advokat Andreas S. Christensen i Kco Advokater jobber i disse dager på spreng med behandlingen av konkursboet i Stayclassy, selskapet som ble startet og styrt av tidligere realitydeltager Thomas Holstad.

I en fersk innberetning til tingretten blir det tydelig at boet er av en omfattende karakter, med 159 kreditorer som har meldt et samlet krav på 11,4 millioner kroner.

Det går videre frem at bostyreren undersøker flere transaksjoner mellom Holstad og selskapet.

– Det er for tidlig å si noe mer detaljert. Men det er snakk om større transaksjoner mellom Holstad og selskapet, blant annet utbytter, sier Christensen.

Av Stayclassys årsregnskaper mellom 2015 og 2020 fremgår det samlede utbyttebetalinger på 4,65 millioner kroner. Thomas Holstad har vært eneeier av selskapet hele veien.

Bøter og konkurs

Holstad ble først allment kjent gjennom realityprogrammet «Paradise Hotel» og startet Stayclassy i 2015. Frem til konkursen tidligere i år solgte selskapet blant annet «classywalks», et motorisert fremkomstmiddel på to hjul og elsparkesykler.

Problemene som ledet opp til konkursbegjæringen startet først i begynnelsen i desember i fjor, da Forbrukertilsynet varslet en bot på 1,5 millioner kroner til selskapet og 400.000 kroner til Holstad personlig. Tilsynet mente selskapet og Holstad som daglig leder hadde villedet kunder med markedsføring der det ikke ble oppgitt om førpriser og hvor det ble gitt inntrykk av prisavslag som ikke var reelle.

Holstad har hele veien sagt at han handlet i god tro og at selskapet fulgte veiledningen fra tilsynet.

I januar i år stengte først nettbutikken i påvente av avgjørelsen fra tilsynet, før også en rekke fysiske butikker ble stengt. Bare dager etter at fristen for å klage på vedtaket om boten gikk ut, satte Holstad i gang en pengeinnsamling gjennom Sparebank 1s «Spleis», en innsamling som senere ble stengt av banken selv.

I slutten av januar begjærte Holstad oppbud etter at to tidligere ansatte hadde begjært Stayclassy konkurs. Forbrukertilsynet varslet tidligere i mars at saken mot Stayclassy as var avsluttet på bakgrunn av konkursen, og at boten til Holstad selv var blitt nedjustert til 100.000 kroner.

Ikke usannsynlig med konkurskarantene

I bostyrerens ferske innberetning går det videre frem at advokat Christensen i sine undersøkelser har kommet til den foreløpige vurderingen at det foreligger kritikkverdige og mulige straffbare forhold i tilknytning til virksomheten.

Selskapet har også fått kritikk fra kunder som hevdet å ha ventet i ett år uten å ha mottatt varer som ble kjøpt.

– Som kjent er det betydelig kritikk mot hvordan selskapet har vært drevet, blant annet beskyldninger fra kreditorer. Det er ikke usannsynlig at det kommer et forslag om konkurskarantene, men det er ikke konkludert. Dersom boet foreslår karantene vil Holstad få kommentere og eventuelt bestride dette, og til sist er det tingretten som avgjør, sier advokat Christensen.

Dersom en person blir ilagt konkurskarantene innebærer det at vedkommende ikke kan starte nye bedrifter eller påta seg verv i andre selskaper. Det kan også innebære at personen blir fjernet fra eksisterende roller.

– Jeg legger til grunn at Holstad vil være uenig i et slikt forslag, dersom det kommer, sier Christensen.

Thomas Holstad har fått spørsmål om han vil kommentere bemerkningene i innberetningen, men opplyser til DN at han ikke har noen kommentarer til den pågående behandlingen av konkursboet.

Broren kjøpte

I innberetningen kommer det også frem at kjøperen av Stayclassys konkursbo er et selskap ved navn Active Label as, der Thomas Holstads bror, Marius Holstad, er oppført som eneeier.

Sistnevnte er tidligere styremedlem i Stayclassy.

Active Label as betalte én million kroner for konkursboet.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det var en utfordrende vurdering for boet å selge til et selskap som er registrert på broren. Men det var en helt åpen budrunde med flere budgivere, og boet hadde ikke noe annet valg enn å selge til høystbydende, sier advokat Christensen.

Marius Holstad har ikke besvart DNs henvendelser.

På spørsmål om hvor mye lengre tid det ventes av behandlingen av konkursboet vil ta, sier bostyreren at han ikke er sikker på om det blir ferdigstilt innen utgangen av 2023.

– Imidlertid vil jeg ønske at spørsmålet om konkurskarantene blir avklart så raskt som mulig, selv om vi kan vente til sluttinnberetningen med å komme med den endelige vurderingen.

Selskapet har ikke levert inn årsregnskap for 2021 til Brønnøysundregistret, men det fremkommer av innberetningen denne uken at Stayclassys foreløpige regnskap for 2022 viste en bokført egenkapital på 6,3 millioner kroner.

