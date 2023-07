Artikkelen fortsetter under annonsen

Nicolai Stang Hagen, som er Stein Erik Hagens yngste sønn flytter fra Norge, skriver Finansavisen torsdag.

– Vi kan bekrefte at Nicolai flytter til London for å arbeide der. Nicolai har bodd i London i mange år i forbindelse med sin utdannelse. Han trives meget godt, og har mange venner der. Han har nå bestemt seg for å bosette seg i UK, sier Stein Erik Hagens personlige assistent, Sidsel E. Rydland til Finansavisen.

26-åringen har i lengre tid prøvd å selge toppleiligheten i det ettertraktede komplekset Kruses gate 11 på Frogner, som har huset flere profilerte nordmenn. I leilighetskomplekset er det fellesfasiliteter som svømmebasseng og en velværeavdeling.

Hagen kjøpte leiligheten på 114 kvadratmeter i 2021 for 18 millioner kroner, og har i ettertid pusset opp. Prisantydningen på boligen var på 19,5 millioner kroner da den lå ute på markedet.

Stein Erik Hagen var langt forut for den store flyttebølgen det siste året. Han sendte formuen ned med datteren Caroline Hagen Kjos allerede i 2009. Sønnen Carl Erik Hagen og datteren Camilla Hagen Sørli meldte flytting få år senere.

Kvittet seg med hytte og privatfly

I juni ble det klart at Stein Erik Hagen kuttet i kostnadene ved å kvitte seg med leiligheter, hytte og privatfly.

En leilighet på Manhattan i New York, en leilighet i London, et jetfly og et småfly og en hytte i Kragerø selges unna, opplyser Hagen til VG.



Det eksklusive jaktgodset i Skottland, som ble kjøpt for 250 millioner kroner i fjor vår, beholdes imidlertid. Hagen ville ikke si noe som summene de ovennevnte eiendelene selges for, ei heller noe om gevinst.

Hagen, med familie, er blant Norges rikeste personer med en formue som ble bygget opp først med Rimi og deretter gjennom investeringsselskapet Canica.

Forbindelser til Sveits

Canica har i mange år hatt forbindelser til Sveits. Hovedeieren til Canica as er Canica Holding ag, et Sveits-registrert selskap med kontorer i landsbyen Pfäffikon.

Det sveitsiske selskapet eier 97,5 prosent av aksjene i foretaket, og er styrt av Stein Erik Hagens datter, Caroline Hagen Sørli. Hun overtok både kontroll og eierskap i 2015.

Hagen og familien eier også blant annet spahotellet The Well og Jernia, i tillegg til betydelige investeringer innen eiendom.

Stein Erik Hagen er i dag styreleder og største eier i Orkla gjennom nettopp Canica.