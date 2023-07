Artikkelen fortsetter under annonsen

Kraftig økte rentekostnader høyere levekostnader rammer også de aller rikeste.

I et intervju med VG sier Stein Erik Hagen, som ifølge Kapital er god for over 33,5 milliarder kroner, at også han og familien må kutte kostnader.

– Jeg vet vi er privilegert, men etter å ha gjort opp status for hva man har behov for, så har vi kommet til at vi vil kutte kostnader. Det er behov for alle å gjøre opp status over hva man trenger, når kostnadene øker så mye som vi har sett det siste året, med økte renter og generell prisstigning, sier han til avisen.

Det innebærer at en leilighet på Manhattan i New York, en leilighet i London, et jetfly og et småfly og en hytte i Kragerød skal selges unna, opplyser Hagen.

– Vi må som familie tenke fornuftig og spare der man kan, selv om vi har en mer robust privatøkonomi enn noen gang. Vi har tatt utgangspunkt i behov. Leilighetene i New York og London bruker vi så lite at det ikke forsvarer å sitte på. Det samme gjelder de to flyene.

Han understreker at det på ingen måte er synd på ham.

– Selv om vi har mye penger, må vi som alle andre gjøre vurderinger av vår økonomi og hva vi bruker penger på. Alle må spare i disse dager.

Det eksklusive jaktgodset i Skottland, som ble kjøpt for 250 millioner kroner i fjor vår, beholdes imidlertid. Hagen vil ikke si noe som summene de ovennevnte eiendelene selges for, ei heller noe om gevinst.

Hagen, med familie, er blant Norges rikeste personer med en formue som ble bygget opp først med Rimi og deretter gjennom investeringsselskapet Canica. Han er i dag styreleder og største eier i Orkla gjennom nettopp Canica.

Hagen og familien eier også blant annet spahotellet The Well og Jernia, i tillegg til betydelige investeringer innen eiendom.

