Artikkelen fortsetter under annonsen

De amerikanske børsene åpnet litt opp fredag, men stemningen surnet snart, og spesielt etter at republikanerne kunngjorde at de trengte en pause i forhandlingene om gjeldstaket. Slik ser det ut på de viktigste indeksene etter vel to timers handel:

S&P 500 er ned 0,3 prosent

Dow Jones Industrial Average er ned 0,4 prosent

Nasdaq Composite faller 0,3 prosent

Dette betyr at både først- og sistnevnte ligger an til den beste uken siden mars i år, med samlet oppgang på henholdsvis rundt to og 3,5 prosent.

Det aller vesentligste er kommet siden onsdag, da USAs president Joe Biden sa han var sikker på at USA ikke vil havne i mislighold, mens lederen i Representantenes hus Kevin McCarthy sa man hadde en «struktur for å finne en måte å komme til enighet».

Så lenge en løsning kommer på plass før 1. juni eller deromkring, unngås det som Christian Lie i Formue har karakterisert om en «gedigen katastrofe» – mislighold av det som er ansett som den mest risikofrie investeringen i verden, amerikansk statsgjeld.

Enighet kanskje allerede neste uke

McCarthy hintet torsdag om at de to partiene kanskje er kommet til enighet om en løsning på gjeldstaket så snart som neste uke, ifølge CNBC.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra Japan fredag morgen gjentok for øvrig Biden at han var trygg på at Kongressen ville sørge for at man unngikk mislighold.

Ellers byr handelsdagen på få makrotall, og ei heller kvartalstall fra store selskaper, men Fed-sjef Jerome Powell vil delta i en paneldebatt senere fredag der også forhenværende sentralbanksjef i USA, Ben Bernanke, deltar.

Tysk all-time high

Den gode stemningen på Wall Street kommer etter at børsene i både Europa og her hjemme har steget markant fredag. Oslo Børs lå ved børsåpning i USA an til en oppgang på rundt 0,9 prosent etter at oljeprisen har klatret 1,6 prosent siden midnatt.

I Tyskland ser det ved samme tid til at den ledende DAX-indeksen vil stenge til all-time high, slik Frankrikes CAC 40 og Storbritannias FTSE 100 har gjort tidligere i år.

DAX-indeksen stiger rundt 0,7 prosent, og snuser dermed på nivåer sist sett i slutten av januar i fjor.

Bloomberg peker på kvartalstall som jevnt og trutt har kommet inn bedre enn fryktet, fallende energipriser og drahjelp fra en kinesisk økonomi som i stadig større grad åpner butikken etter nesten tre år med koronanedstenging.

Rheinmetall AG, en leverandør av bildeler og forsvarsmateriell, Siemens Energy, Adidas og software-selskapet SAP er blant børslokomotivene som har dratt lasset i tysk aksjemarked.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Anbefaler salg av amerikanske aksjer

Hittil i år er S&P 500, Dow Jones og Nasdaq Composite opp henholdsvis 9,3, 1,3 og 21,4 prosent. Etter et surt 2022, har særlig de store tek-selskapene gjort det godt på børs i 2023 – men dette tar Bank of America-strateg Michael Hartnett heller som et tegn på en boble om er i ferd med å blåses opp.

Hartnett og hans avdeling anbefaler derfor å selge amerikanske aksjer, skriver Bloomberg.

Han peker på all blesten om kunstig intelligens som et tegn på at sektoren er i en slags «baby-boble», og understreker at tidligere bobler alltid har startet med «gratis penger» og har tatt slutt når rentene har gått opp.

Hartnett peker på lærdommen fra dotcom-boblen tilbake i 1999, der kombinasjonen av heftig kursoppgang for internettaksjer og sterke økonomiske makrotall fikk Fed til å stramme inn pengepolitikken – med det resultat at boblen brast ni måneder senere.

Hartnett advarer også om at Fed fremdeles kanskje ikke er ferdig med renteøkningene, stikk i strid med det som prises inn i markedet. Han tar til orde for at rentene på amerikanske obligasjoner kan klatre til over fire prosent, skulle Fed pause renteøkningene ved en slags feiltagelse.

– Og i så tilfelle har vi helt sikkert ikke sett den siste renteøkningen fra Fed i denne omgang, skrev Hartnetts avdeling i et notat fredag.

Renten på tiårig amerikansk statsgjeld vaker rundt 3,6 prosent fredag, etter å ha steget markert i takt med at gjeldstakdramatikken har tiltatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.