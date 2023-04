Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag etter børsstenging i USA leverte Microsoft tall for et innholdsrikt kvartal:

Selskapets omsetning endte på 52,9 milliarder dollar, hvilket er over det analytikerne ventet, ifølge Bloomberg.

Konsensus tilsa nemlig en omsetning på rett over 51,1 milliarder dollar, opp 49,4 milliarder dollar i fjor. I etterhandelen stiger aksjen fem prosent.

Dette innebærer likevel at omsetningsveksten i andre kvartal på rad er under ti prosent. Omsetningsveksten har gjennomgående vært tosifret for hvert kvartal målt på årsbasis siden 2017.

Tek-giganten har da også i flere kvartalsrapporter opplyst om at den har ventet lavere inntektsvekst, der både bedrifter og privatpersoner forsøker å kutte kostnader.

Bedre driftsresultat enn ventet

Microsoft har avvikende regnskapsår, og kveldens kvartalsrapport gjelder for regnskapsårets tredje kvartal – altså månedene januar til og med mars. I disse månedene har selskapet investert over ti milliarder dollar i Open AI, sagt opp 10.000 ansatte, og opplevd at søkemotoren Bing, som er integrert med Chat GPT, har tatt noe markedsandeler fra Google.

Selskapet rapporterer et driftsresultat på 22,4 milliarder dollar, hvilket overgikk både analytikernes estimater på 20,7 milliarder dollar så vel som fjorårets resultat i samme periode på 20,3 milliarder dollar.

Microsoft sitter igjen med 22,6 milliarder dollar etter skatt fra forrige kvartal, opp fra 20,2 milliarder dollar etter samme periode i fjor.

Inntektsvekst på viktig område

Inntektene fra skytjenesten Azure, som følges tett av investorene, steg 27 prosent fra første kvartal i fjor, en veksttakt som har svekket seg noe fra siste kvartal i fjor. Inntektene herfra var samtidig i tråd med analytikernes forventninger.

Lisensinntektene fra salg av operativsystemet Windows falt ellers 28 prosent, i et kvartal der analysebyrået Gartner har anslått at frakten av datamaskiner har falt 30 prosent, melder CNBC.

Microsofts aksjekurs har steget over 17 prosent hittil i år, men falt rundt to prosent i handelen tirsdag.

– Når du ser på enkelte av de andre, store teknologiaksjene, holder Microsoft bedre stand i den forstand at de om ikke annet har negativ vekst, uttaler Dan Morgan, porteføljesjef hos Synovus Trust Co til Bloomberg.