Rederiet Stolt-Nielsen hadde driftsinntekter på 722 millioner dollar, opp fra 689 i samme periode året før. Selskapet har tidligere meldt om en tapsavsetning på 155 millioner dollar, noe som trekker bunnlinjen kraftig ned. Sett bort fra tapsavsetningen, hadde selskapet et resultat før skatt på 113 millioner dollar i andre kvartal. Etter tapsavsetningen endte resultatet før skatt med et tap på 20,3 millioner dollar.

Stolt-Nielsen Limited Børsnotert shipping,- logistikk- og sjømatkonglomerat, verdsatt til 14,8 milliarder kroner på Oslo Børs.

Selskapet ble etablert av haugesunderen og rederen Jacob Stolt-Nielsen i 1959. Konglomeratet står for det meste på fem ben: Stolt Tankers: Verdens største kjemikalietankrederi med 155 skip. Skipene frakter diverse kjemikalier og oljer. Siden skipene består av en rekke separerte tanker, vil de kunne ha 15–20 forskjellige produkter om bord, og tilsvarende forskjellige kunder. Rederiet utgjør den største delen av Stolt-Nielsen-virksomheten. Stolthaven Terminals: Selskapet eier om lag 15 terminaler for lagring av diverse kjemikalier og oljer. Ifølge Niels Stolt-Nielsens vil selskapet ekspandere ved å bygge flere tanker på eksisterende terminaler og har vekstmuligheter gjennom utbygging for 650 millioner dollar. Stolt Tank Containers: Eier og opererer over 43.000 tankcontainere som frakter flytende kjemikalier, men også vin, brennevin, øl, juice, matoljer og annet på lastebiler og på skip. Stolt Sea Farm: Startet som lakseprodusent tilbake i 1972. Kjøpte opp, investerte og satset tungt på lakseindustrien de neste tiårene. Samtidig begynte selskapet med produksjon av østers- og muslingfrø, piggvar, torsk, havkaruss, havabboryngel, kveite, sjøørret, sjøtunge, størje og tunfisk. I dag produserer selskapet kun piggvar og sjøtunge på land, stort sett i Spania. Stolt-Nielsen Gas: Gjennom denne virksomhetsarmen har konsernet finansielle investeringer i de flytende naturgassrederiene Golar LNG og Avenir lng. Der Stolt-Nielsen kun eier litt mer enn et par prosent av aksjene i Golar, kontrollerer det rett i underkant av halvparten av aksjene i Avenir.

Konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen er yngste sønn av skipsrederpioneren Jacob Stolt-Nielsen. I dag styrer han det børsnoterte konglomeratet Stolt-Nielsen, som har verdens største flåte av kjemikalietankere, skip som frakter kjemikalier, sprit og spesialoljer over hele verden.

– Andre kvartal ga rekordprestasjon for gruppen, som leverte solid i våre fire hoveddivisjoner. Stolt Tankers rapporterer om rekordresultater, som drar fordeler av høyere kontraktsfraktpriser, sier Stolt-Nielsen.

Underselskapene i konglomeratet Stolt-Nielsen rapporterte inn slik i andre kvartal:

Stolt Tankers rapporterer et driftsresultat på 98,6 millioner dollar

Stolthaven Terminals rapporterte et driftsresultat på 27,8 millioner dollar

Stolt Tanke Containers rapporterte et driftsresultat på 39,7 millioner dollar

Stolt Sea Farm rapporterte driftsresultat før verdijustering på 4,4 millioner dollar

Stolt-Nielsen Gas rapporterte et driftsunderskudd på 2,7 millioner dollar

Tapsavsetningen

Rederiet Stolt-Nielsen varslet tidligere i sommer at det vil ta en tapsavsetning på 155 millioner dollar i andre kvartal.

Etter skatt vil effekten av tapsavsetningen være på rundt 115 millioner dollar, eller rundt 1,2 milliarder kroner. Selskapet har tilgjengelig likviditet for å håndtere det potensielle tapet, og er i en sterk, finansiell posisjon, opplyses det.

Bakgrunnen for tapsavsetningen er at selskapet tapte en ankesak i USA. Saken dreier seg om en hendelse på MSC «Flaminia» i 2012, da en brann brøt ut i lasterommet på skipet som var på vei over Atlanteren. I forbindelse med slukningsarbeidet oppsto det en eksplosjon.

Stolt Tank Containers hadde 29 containere om bord på skipet, hvorav tre var i det aktuelle lasterommet. Året etterpå gikk eierne av skipet til sak mot blant annet Stolt Tank Containers, og mente at de tre containerne var årsaken til brannen. Saksøker mente Stolt-selskapet ikke ga tilstrekkelig med advarsel om faremomentene ved lasten i containerne.

Fall på børs

I første kvartal fikk selskapet et driftsresultat på 142 millioner dollar. Driftsinntektene var 709 millioner dollar i kvartalet (606), mens resultat før skatt ble 115 millioner dollar (60).

Selskapet har det siste året steget over 30 prosent på hovedindeksen på Oslo Børs, men hittil i år har aksjen falt 6,3 prosent.

