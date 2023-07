Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var i starten av juli at den britiske kringkasteren BBC publiserte en sak om at Nigel Farage, tidligere partileder for Ukip i Storbritannia, hadde blitt kastet ut av den eksklusive banken Coutts, som følge av at han ikke lenger oppfylte kapitalkravene banken opererer med.

Disse går blant annet ut på at man må ha minst tre millioner pund i innskudd eller lån på minst én million pund.

Saken fanget etter hvert nasjonal interesse, ettersom det skulle vise seg at Coutts hadde kastet ut Farage blant annet på bakgrunn av at hans «holdninger og verdier ikke stemmer overens med bankens».

Utkastelsen fikk politikere på begge sider til å se rødt, og natt til onsdag ble det klart at Alison Rose måtte gå på dagen som konsernsjef for Coutts' morselskap, den delvis statseide banken Natwest.

Alison Rose er ferdig som toppsjef i Natwest. (Foto: Daniel Leal/Reuters/NTB) Mer...

Statsministeren kom på banen

Nigel Farage var en av de store pådriverne for Storbritannias utmeldelse av EU og var i forkant av folkeavstemningen i 2016 en nasjonal profil, både som leder og grunnlegger av Ukip og senere gjennom The Brexit Party.

Han har vært en splittende figur i britisk offentlighet som ofte har fanget oppmerksomhet med sitt syn på alt fra innvandring, motstand mot nedstengninger under pandemien og sin støtte til USAs tidligere president Donald Trump.

I BBCs opprinnelige sak fra 4. juli skrev kringkasteren, med henvisning til en anonym kilde, at Coutts hadde sparket ut Farage på bakgrunn av at kapitalkravene ikke lenger var oppfylt. Farage selv nektet ikke for dette, men sa til BBC at «banken ikke hadde hatt et problem med min grense de siste ti årene».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skulle senere vise seg at Coutts hadde kastet ut Farage blant annet fordi den ikke var enig i hans politiske synspunkter. I interne dokumenter sto det at banken ikke mente at det å ha den tidligere partilederen som kunde «var i tråd med våre verdier og vår stilling som en inkluderende organisasjon».

«Støtte til Trump + synspunkter på innvandring, net zero og vaksiner er grunner listet opp for å kaste meg ut. De sier at min konto er lønnsom!», skrev Farage på Twitter. Han har de siste ukene vært svært aktiv på det sosiale mediet hvor han har kommentert saken flittig.

Senere kom statsminister Rishi Sunak på banen med støtte til Farage, hvor han skrev på Twitter:

«Dette er feil. Ingen skal bli nektet tilgang til basistjenester på grunn av deres politiske syn. Ytringsfrihet er grunnleggende for vårt demokrati».

Nigel Farage. (Foto: Nathan Howard/Reuters/NTB) Mer...

Politisk press

Etter flere uker med stor ståhei ble det altså natt til onsdag klart at Natwest-sjefen måtte gå av. Tirsdag innrømmet Rose at hun i et intervju med en BBC-journalist ga inntrykk av at Coutts hadde sparket ut Farage av «kommersielle hensyn», med henvisning til kapitalkravene. Altså var det toppsjefen selv som var den anonyme kilden i BBCs opprinnelige sak.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun innrømmet senere at intervjuet var en «stor feiltagelse» og at det ikke ble delt personlig informasjon.

Den nå avgåtte banksjefen sa videre at hun ikke var involvert i avgjørelsen om å fjerne Farage fra Coutts' kundeliste.

Da det ble kjent at Rose var BBCs kilde, kom også Storbritannias finansdepartement på banen og uttrykkte bekymring for ledelsen av banken. Ifølge Bloomberg var det politisk press som til slutt førte til hennes avgang.

– Jeg vil gjerne beklage på det dypeste til Mr. Farage for skaden dette har påført ham, og jeg vil si unnskyld til styret og mine kolleger, sa Rose i en uttalelse tirsdag.

Hun ble utnevnt som konsernsjef i 2019, den første kvinnen til å lede en stor britisk bank, etter å ha startet i banken i 1992.

I 2023 ble hun adlet Dame Alison Rose som medlem av Den britiske imperieorden.

BBCs publiserte selv en omfattende beklagelse på sine egne sider tirsdag, en beklagelse Farage skal ha akseptert. Han tok til orde for at både Coutts-sjef Peter Flavel og Natwest-styreleder Sir Howard Davies burde fratre.

Banken legger for øvrig frem halvårsrapport på fredag. Aksjen falt nærmere tre prosent på London-børsen onsdag ettermiddag. Den britiske stat eier 38,6 prosent av banken etter å ha solgt aksjer for 1,3 milliarder pund tidligere i år. Staten reddet banken etter finanskrisen i 2008.

Natwest er blant Storbritannias fem største banker sammen med blant annet HSBC og Lloyds.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.