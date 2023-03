Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag forrige uke kollapset amerikanske Silicon Valley Bank. Onsdag denne uken stupte sveitsiske Credit Suisse til historisk lave nivåer på børsen i Zürich. Med seg i dragsuget følger særlig de europeiske markedene. Fra Paris til Berlin, via London, Oslo og Milano, falt børsene mellom tre og fem prosent onsdag.

En rekke bankaksjer fikk spesielt hard medfart, både i Europa og på Wall Street. Flere frykter at Credit Suisse kan bukke under. Hvis den faktisk gjør det, kan Europa og verden stå overfor en enorm økonomisk krise. Onsdag kveld varslet den sveitsiske sentralbanken at den vil støtte Credit Suisse med likviditet om nødvendig.

Ved stengetid på Wall Street 21:00 norsk tid, så det slik ut hos de tre mest toneangivende indeksene:

Industritunge Dow Jones falt 0,87 prosent.

Samleindeksen S&P 500 falt 0,69 prosent

Teknologitunge Nasdaq Composite var opp 0,05 prosent.

– Løpende kontakt

Til DN sier statssekretær i Finansdepartementet, Erlend Grimstad (Sp), at flere av landets viktigste finansinstitusjoner nå overvåkrer situasjonen nøye.

– Vi følger utviklingen tett og vi har løpende kontakt med Norges Bank og Finanstilsynet.

Grimstad sier at banker i Norge og EU er underlagt strenge krav til kapital og likviditet, og at det norske finanssystemet er godt kapitalisert og robust mot markedsuro.

– Hendelsene i USA er en påminnelse om viktigheten av at norske banker beholder den reelle soliditeten og likviditetsbufferne som er bygd opp, samtidig som det ifølge Finanstilsynet foreløpig ikke er indikasjoner på at norske aktører har vesentlige eksponeringer mot de kriserammede amerikanske bankene, sier han.

– Amerikanske myndigheter har iverksatt omfattende tiltak for å sikre innskytere i de rammede bankene og støtte opp om likviditeten i banksystemet for øvrig.

Onsdag skriver nyhetsbyråret Bloomberg at det amerikanske finansdepartementet har opprettet kontakt med motparter i en rekke andre land.

Sveitsisk stup

Aksjekursene til flere europeiske banker falt onsdag, men den som falt mest var den sveitsiske storbanken Credit Suisse som stupte over 31 prosent på børsen i Zürich. Fallet kom etter at største aksjonær, Saudi National Bank, har sagt nei til å spytte mer penger inn i den kriserammede sveitsiske storbanken.

– Det vesentlige som har skjedd er usikkerheten rundt Credit Suisse. De har hatt problemer lenge. Deutsche Bank er et annet tilfelle hvor det har dukket opp usikkerhet, sier sjefsstrateg i Danske Bank Anders Johansen.

Makroøkonom i sparebankgruppen Eika, Jan L. Andreassen skriver på Twitter onsdag kveld at «konkursrisikoen i en av Europas største banker er skyhøy!».

Onsdag kveld kom nyheten om at den sveitsiske sentralbanken at de vil hjelpe Credit Suisse med likviditet om nødvendig. Den sveitsiske sentralbanken og The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), tilsynsmyndighetene, sa også i en felles uttalelse at Credit Suisse møter nødvendige kapital- og likviditetskrav

The Wall Street Journal skriver at representanter fra den europeiske sentralbanken (ECB) kontaktet långivere det fører tilsyn med onsdag for å spørre om eksponeringen mot Credit Suisse, og viste til kilder med kjennskap til saken. ECB har ikke ønsket å kommentere saken.

Credit Suisse drar med seg flere amerikanske storbanker nedover på Wall Street onsdag:

Citigroup faller med 5,44 prosent.

Wells Fargo faller med 3,21 prosent.

Goldman Sachs faller med 3,09 prosent.

Bank of America faller med 0,94 prosent.